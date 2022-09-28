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俄羅斯人大量出逃 新衛星圖曝「超長車陣」綿延16公里

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭下令進行部分軍事動員後引發大量俄羅斯人民往鄰國湧入的狀況，根據衛星圖像顯示，在俄羅斯與喬治亞邊境的交通堵塞已經綿延近10英里（約16公里）之長。（歐新社）
俄羅斯總統普亭下令進行部分軍事動員後引發大量俄羅斯人民往鄰國湧入的狀況，根據衛星圖像顯示，在俄羅斯與喬治亞邊境的交通堵塞已經綿延近10英里（約16公里）之長。（歐新社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令進行部分軍事動員後引發大量俄羅斯人民往鄰國湧入的狀況，根據衛星圖像顯示，在俄羅斯與喬治亞邊境的交通堵塞已經綿延近10英里（約16公里）之長。

華盛頓郵報報導，美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）26日發布的衛星圖像顯示，試圖離開俄羅斯的車輛在與喬治亞邊境交界的「Verkhny Lars」哨站大塞車，馬薩爾科技更表示「交通擁堵可能會延伸到圖片區域的北部」。俄羅斯塔斯社指出「27日有超過5000輛汽車在喬治亞邊境排隊並等待數小時」。

除了喬治亞外，包括亞美尼亞、哈薩克、蒙古和北歐等國皆出現大量俄羅斯人民湧入的情況，馬薩爾科技拍攝的其他照片顯示車輛在俄羅斯與蒙古邊境附近「排起另一條長長的隊伍」，芬蘭當局也表示在宣布動員後，來自俄羅斯的入境人數增加近80%。

在宣布動員動員後，少數仍有從俄羅斯直飛的數個城市的航班也迅速售罄，Google網站有關「如何離開俄羅斯」的搜尋量也出現巨幅增加，有些俄羅斯人甚至選擇「直接步行」前往邊境，更有俄羅斯人向媒體表示已經在邊境等待40至50個小時之久。

俄羅斯 邊境 哈薩克

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