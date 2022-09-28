俄羅斯人大量出逃 新衛星圖曝「超長車陣」綿延16公里
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令進行部分軍事動員後引發大量俄羅斯人民往鄰國湧入的狀況，根據衛星圖像顯示，在俄羅斯與喬治亞邊境的交通堵塞已經綿延近10英里（約16公里）之長。
華盛頓郵報報導，美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）26日發布的衛星圖像顯示，試圖離開俄羅斯的車輛在與喬治亞邊境交界的「Verkhny Lars」哨站大塞車，馬薩爾科技更表示「交通擁堵可能會延伸到圖片區域的北部」。俄羅斯塔斯社指出「27日有超過5000輛汽車在喬治亞邊境排隊並等待數小時」。
除了喬治亞外，包括亞美尼亞、哈薩克、蒙古和北歐等國皆出現大量俄羅斯人民湧入的情況，馬薩爾科技拍攝的其他照片顯示車輛在俄羅斯與蒙古邊境附近「排起另一條長長的隊伍」，芬蘭當局也表示在宣布動員後，來自俄羅斯的入境人數增加近80%。
在宣布動員動員後，少數仍有從俄羅斯直飛的數個城市的航班也迅速售罄，Google網站有關「如何離開俄羅斯」的搜尋量也出現巨幅增加，有些俄羅斯人甚至選擇「直接步行」前往邊境，更有俄羅斯人向媒體表示已經在邊境等待40至50個小時之久。
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