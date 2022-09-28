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烏克蘭4區入俄公投 俄稱獲絕大多數通過 澤倫斯基：一場鬧劇

編譯中心╱綜合27日電
英國國防部27日表示，俄羅斯總統普亭可能在30日宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。圖為頓內次克州城市馬立波民眾25日在一處移動投票箱投票。（路透）
英國國防部27日表示，俄羅斯總統普亭可能在30日宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。圖為頓內次克州城市馬立波民眾25日在一處移動投票箱投票。（路透）

俄羅斯掌控的四個烏克蘭地區入俄公投今天結束，莫斯科選舉官員聲稱絕大多數選民支持，俄國扶植的地區政府也宣稱選舉勝利。美國國務卿布林肯矢言，西方決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。烏克蘭總統澤倫斯基批評，入俄公投根本是場鬧劇，永遠不能被稱做合法公投。

俄羅斯2月24日發動侵略後，在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭、並加入俄羅斯舉行為期五天公投，公投今天落幕。

俄羅斯通訊社引述選舉官員的話說，初步局部計票結果顯示，逾96%選民支持加入俄羅斯。這些地區加起來約占烏克蘭領土的15%。

國營俄羅斯新聞社報導，在赫松已計出的14%選票，高達96.97%支持；在札波羅熱已計出的18%選票，高達98.19%支持；在頓內茨克和盧甘斯克分別已計出的14%及13%選票，支持率都接近98%。

基輔與西方盟國譴責俄國控制下的烏克蘭地區所舉行的入俄公投，並指控是一場「騙局」。澤倫斯基強調，這場在被占領區域上的鬧劇，甚至不能稱做是「模仿公投」，這場「假公投」是企圖竊取他國領土。北約秘書長史托騰柏格史托騰伯格強調，俄羅斯的「假公投」已經公然違反國際法，沒有合法性，這些土地就是烏克蘭的。

英國國防部今天表示，俄羅斯總統普可能在9月30日向國會發表談話期間，宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。

布林肯告訴記者：「我們和許多其他國家已非常明白表明，我們絕不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。」布林肯重申總統拜登的威脅，美國將會讓俄羅斯為這項公投「迅速付出額外的慘重代價」。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）則表示，這場公投僅是個幌子，將招致更多制裁。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）抨擊這是個「公然違反國際法」的「假」公投。

俄羅斯總統普亭定於30日向聯邦會議兩院發表講話，英國國防部認為普亭有可能利用此次...
俄羅斯總統普亭定於30日向聯邦會議兩院發表講話，英國國防部認為普亭有可能利用此次講話正式宣布烏克蘭的俄占區加入俄羅斯聯邦。(路透資料照片)

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