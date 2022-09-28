烏克蘭4區入俄公投 俄稱獲絕大多數通過 澤倫斯基：一場鬧劇

英國國防部27日表示，俄羅斯總統普亭可能在30日宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。圖為頓內次克州城市馬立波民眾25日在一處移動投票箱投票。（路透）

俄羅斯 掌控的四個烏克蘭 地區入俄公投 今天結束，莫斯科選舉官員聲稱絕大多數選民支持，俄國扶植的地區政府也宣稱選舉勝利。美國國務卿布林肯矢言，西方決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。烏克蘭總統澤倫斯基批評，入俄公投根本是場鬧劇，永遠不能被稱做合法公投。

俄羅斯2月24日發動侵略後，在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭、並加入俄羅斯舉行為期五天公投，公投今天落幕。

俄羅斯通訊社引述選舉官員的話說，初步局部計票結果顯示，逾96%選民支持加入俄羅斯。這些地區加起來約占烏克蘭領土的15%。

國營俄羅斯新聞社報導，在赫松已計出的14%選票，高達96.97%支持；在札波羅熱已計出的18%選票，高達98.19%支持；在頓內茨克和盧甘斯克分別已計出的14%及13%選票，支持率都接近98%。

基輔與西方盟國譴責俄國控制下的烏克蘭地區所舉行的入俄公投，並指控是一場「騙局」。澤倫斯基強調，這場在被占領區域上的鬧劇，甚至不能稱做是「模仿公投」，這場「假公投」是企圖竊取他國領土。北約秘書長史托騰柏格史托騰伯格強調，俄羅斯的「假公投」已經公然違反國際法，沒有合法性，這些土地就是烏克蘭的。

英國國防部今天表示，俄羅斯總統普可能在9月30日向國會發表談話期間，宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。

布林肯告訴記者：「我們和許多其他國家已非常明白表明，我們絕不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。」布林肯重申總統拜登的威脅，美國將會讓俄羅斯為這項公投「迅速付出額外的慘重代價」。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）則表示，這場公投僅是個幌子，將招致更多制裁。