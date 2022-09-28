老弱傷殘被徵兵 俄役男淚別親友

接獲俄國局部動員令的備役人員在舊日蘇聯軍歌聲與親人啜泣聲中向家人告別。(Getty Images)

俄羅斯 總統普亭頒布「局部動員」徵兵令後出現混亂，除了引發民眾示威及離境潮，報導稱沒有從軍經驗甚至老弱傷殘者皆被動員。俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）地區一座小鎮，新接獲動員令的備役人員在舊日蘇聯軍歌聲與親人啜泣聲中向家人告別，接受國家徵召增援俄烏戰事。

路透報導，20歲的柯達科夫（Roman Khodakov）前一晚接到動員召集通知，他說自己3個月前才從軍中回來。他說：「有個人來我家，然後把召集令給我，我媽媽很不開心，但又能怎樣呢？我們得保衛國家。最重要的是要克服恐懼，我只擔心我的家人，他們的心都碎了…我不替自己感到害怕，一切都是神的安排。」

手中抱著幼子與一顆足球 的安德瑞說：「我的情緒很複雜，我對未知的事感到恐懼，現在就很害怕。」登記成為夫婦後，安德瑞和尤莉雅相吻，淚水悄悄從女方臉頰滑落，然後目送丈夫加入應召的同袍入伍。

美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，俄羅斯與喬治亞的邊界路上出現大規模的交通綿延車潮。(取材自Maxar臉書)

高加索國家喬治亞今日表示，自俄羅斯宣布「局部動員」之後，來自俄國的每日入境人數幾乎可以說是翻了一倍，目前已來到單日約1萬人次入境。

美國有線電視新聞網CNN報導，美國太空技術公司馬薩爾科技提供的衛星圖像顯示，俄羅斯與喬治亞的邊界路上出現大規模的交通綿延車潮，長達16公里。當地目擊居民表示，人們必須等上48小時，才能跨越邊境 進入喬治亞。

由於這波徵兵令還包括農民，這表明2023年的農作物收成可能面臨進一步的風險。