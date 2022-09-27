近10萬俄羅斯人越境離開 湧入哈薩克、喬治亞等鄰國

華爾街日報報導，在俄羅斯總統普亭宣布動員組建新軍隊投入烏克蘭作戰後的幾天裡，已有近10萬俄羅斯人民越過邊境進入哈薩克。（歐新社）

華爾街日報報導，在俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）宣布動員組建新軍隊投入烏克蘭作戰後的幾天裡，已有近10萬俄羅斯人民越過邊境 進入哈薩克 。

除了哈薩克，包括亞美尼亞、喬治亞、蒙古和北歐等國皆出現俄羅斯人湧入，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示不知道自普亭宣布部分動員以來離開的人數，並直接向俄羅斯邊防警衛局提出請求，該機構官員並未立即回應。

不過根據俄羅斯人無需簽證即可進入或無需此類文件即可臨時停留的國家發布的數據顯示，過去一周已有數千人進入這些國家。喬治亞內政部負責人27日表示近幾天從俄羅斯進入該國的人數幾乎「翻了一番」、從每天5000至6000人增加到10000人，至於進入蒙古的8個邊境口岸之一出現約3000名俄羅斯人在9月21日至25日期間越境。

部分北歐國家也出現類似狀況，根據芬蘭邊防衛隊網站26日公布的數據，25日有8314名俄羅斯人通過陸地邊境進入芬蘭，同時也有越來越多俄羅斯男子進入挪威，當地邊境官員透露25日約有243名俄羅斯人過境。

數據顯示，許多越境進入鄰國的俄羅斯人會再前往其他目的地，以哈薩克為例，近幾天約有40000名俄羅斯人離開哈薩克向南前往鄰國吉爾吉斯和烏茲別克，至於9月1日至24日期間申請在哈薩克居留的896名外國公民中約有10%是俄羅斯人。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）命令當局幫助俄羅斯人進入其國家，強調「他們其中大多數人是因為目前的絕望局勢而被迫離開，我們必須照顧他們並確保其安全，這是一個政治和人道主義問題」。