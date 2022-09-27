我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Medicare計畫B保費明年少3% 10年來首次調降

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

近10萬俄羅斯人越境離開 湧入哈薩克、喬治亞等鄰國

編譯張君堯／即時報導
華爾街日報報導，在俄羅斯總統普亭宣布動員組建新軍隊投入烏克蘭作戰後的幾天裡，已有近10萬俄羅斯人民越過邊境進入哈薩克。（歐新社）
華爾街日報報導，在俄羅斯總統普亭宣布動員組建新軍隊投入烏克蘭作戰後的幾天裡，已有近10萬俄羅斯人民越過邊境進入哈薩克。（歐新社）

華爾街日報報導，在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布動員組建新軍隊投入烏克蘭作戰後的幾天裡，已有近10萬俄羅斯人民越過邊境進入哈薩克

除了哈薩克，包括亞美尼亞、喬治亞、蒙古和北歐等國皆出現俄羅斯人湧入，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示不知道自普亭宣布部分動員以來離開的人數，並直接向俄羅斯邊防警衛局提出請求，該機構官員並未立即回應。

不過根據俄羅斯人無需簽證即可進入或無需此類文件即可臨時停留的國家發布的數據顯示，過去一周已有數千人進入這些國家。喬治亞內政部負責人27日表示近幾天從俄羅斯進入該國的人數幾乎「翻了一番」、從每天5000至6000人增加到10000人，至於進入蒙古的8個邊境口岸之一出現約3000名俄羅斯人在9月21日至25日期間越境。

部分北歐國家也出現類似狀況，根據芬蘭邊防衛隊網站26日公布的數據，25日有8314名俄羅斯人通過陸地邊境進入芬蘭，同時也有越來越多俄羅斯男子進入挪威，當地邊境官員透露25日約有243名俄羅斯人過境。

數據顯示，許多越境進入鄰國的俄羅斯人會再前往其他目的地，以哈薩克為例，近幾天約有40000名俄羅斯人離開哈薩克向南前往鄰國吉爾吉斯和烏茲別克，至於9月1日至24日期間申請在哈薩克居留的896名外國公民中約有10%是俄羅斯人。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）命令當局幫助俄羅斯人進入其國家，強調「他們其中大多數人是因為目前的絕望局勢而被迫離開，我們必須照顧他們並確保其安全，這是一個政治和人道主義問題」。

俄羅斯 哈薩克 邊境

上一則

力圖擺脫暗殺記者指控 王儲賓沙爾曼接任沙烏地總理

延伸閱讀

烏克蘭俄占區公投結束 西方譴責：一場騙局

烏克蘭俄占區公投結束 西方譴責：一場騙局
普亭：俄今年穀物收成創紀錄 徵兵對象包括農民

普亭：俄今年穀物收成創紀錄 徵兵對象包括農民
烏克蘭俄占區公投將結束 看普亭實現併吞3部曲

烏克蘭俄占區公投將結束 看普亭實現併吞3部曲
普亭何時宣布兼併烏東占領區？英國防部研判確切日期

普亭何時宣布兼併烏東占領區？英國防部研判確切日期

熱門新聞

威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
威廉與哈利17日穿軍服出席西敏宮的守靈儀式。（歐新社）

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

2022-09-20 08:49
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
哈利與梅根19日女王國葬時站在父王查理與王后卡蜜拉身後。（路透）

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

2022-09-20 07:50

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」

砸上萬辦婚禮 新郎卻落跑 新娘含淚撐整場「錢都花了」
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」