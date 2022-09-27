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烏克蘭4區入俄公投宣稱通過 澤倫斯基批鬧劇一場

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投27日結束，俄方宣稱有超過95%選民支持要加入俄羅斯，獲得壓倒性通過。（路透）
俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投27日結束，俄方宣稱有超過95%選民支持要加入俄羅斯，獲得壓倒性通過。（路透）

俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投27日結束，俄方宣稱有超過95%選民支持要加入俄羅斯，獲得壓倒性通過。對此，烏克蘭及西方盟國強烈反對，譴責入俄公投根本是場騙局，永遠不能被稱做合法公投。

俄羅斯從2月24日發動所謂特殊軍事行動入侵烏克蘭以來，在部分掌控地區，包括赫松、盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱，針對是否加入俄羅斯、脫離烏克蘭，舉行為期五天公投。

華盛頓郵報報導，英國國防部表示，俄羅斯總統不顧國際社會譴責和西方進一步經濟制裁的威脅，最快可能在30日宣布併吞烏克蘭這4個占領區。

包括美國總統拜登等西方盟國領袖都譴責這項分階段舉行的公投是場「騙局」，根據烏克蘭和國際法，這項公投不合法。

烏克蘭總統澤倫斯基譴責，這場在被占領區域上的鬧劇，甚至不能稱做是「模仿公投」，這場「假公投」是企圖竊取他國領土，更是違反國際法準則。澤倫斯基27日說，占領區人民被迫填寫文件，還被人持槍威脅，俄羅斯此舉是為了讓占領區內的烏克蘭男性人口被俄羅斯軍隊徵召動員，讓他們反過來與祖國作戰。

報導指出，無論是軍事上還是政治上，俄羅斯都沒有完全控制烏克蘭這4個地區。根據鄰國哈薩克、芬蘭和喬治亞說法，俄烏戰爭進入災難性轉折，普亭宣布進行部分軍事動員，導致超過18萬名俄國人離境逃避徵兵，實際總數可能更多。

普亭已暗示，在吞併這四個占領區後，他將認為對這些地區的攻擊都是自家事。俄羅斯前總統、聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器。

俄羅斯 烏克蘭 公投

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