烏軍總司令登「時代雜誌」封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

俄羅斯 入侵烏克蘭 逾半年,烏軍近期在東北部發起的反攻告捷擊退俄軍,頭號功臣、烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內登上「時代雜誌」(Time)10月號封面。

根據時代雜誌最新推文,10月號封面人物是扎盧日內(Valeriy Zaluzhnyi),他身穿軍服,銳利目光望向遠方,烏克蘭國旗在他身後飄揚。

TIME's new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h