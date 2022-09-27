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烏克蘭親俄地區入俄公投將結束 歐盟：將祭制裁措施

中央社布魯塞爾27日綜合外電報導
盧甘斯克人民走過一個廣告看板，上面以俄軍與俄國國旗為主題，寫著「我們對我們的軍隊與勝利有信心」。(美聯社)
盧甘斯克人民走過一個廣告看板，上面以俄軍與俄國國旗為主題，寫著「我們對我們的軍隊與勝利有信心」。(美聯社)

俄羅斯掌控的烏克蘭4個地區今天連續第5天進行所謂「公民投票」，但被控希望藉此作為併吞領土的依據。歐盟今天表示，將對涉及這些「非法投票」的籌辦者，祭出制裁措施。

法新社報導，這些公民投票將在今天結束。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人史丹諾（Peter Stano）告訴記者說，「所有涉及非法、不合法公投的人士，都將面臨後果」。

另外，歐盟外交政策部門高級官員戴文（Luc Devigne）告訴歐洲議會議員，將會把那些明顯涉及近日這些公投程序的個人，納入制裁方案中。

西方國家普遍視這些公投為「騙局」，歐盟27個成員國正慎重討論是否為此對俄羅斯採取新的制裁措施。

任何制裁措施都必須獲得歐盟全體成員國的同意。多數歐盟成員國認為有必要做出嚴厲回應，但與俄羅斯關係友好的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對實施更多的制裁提出質疑。

戴文沒有詳述下一輪制裁方案的內容，但他解釋說，將包括對俄羅斯祭出進出口禁令，並對部分俄羅斯的商業活動擴大制裁，也會「新增企業和個人」制裁名單。

戴文還說，在打擊俄羅斯經濟方面，歐盟仍有「很多發揮空間」。俄羅斯經濟高度仰賴與歐盟之間的貿易關係。

史丹諾和戴文都強調，歐盟不會承認俄羅斯的「公投」結果。預料俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最快在30日就會藉由投票結果，宣布併吞4個烏克蘭地區。

據報導，有少數歐盟國家的公民，包括1名德國能源公司執行長和1名法國極右派政治人物，受邀和其他外國人士到上述烏克蘭地區，擔任俄羅斯認可的公投「觀察員」。

史丹諾說，歐盟成員國可以決定，考慮是否根據具體情況，是否需要對這些人祭出制裁措施。他說，「這要取決於這些人牽涉其中的程度」。

歐盟 俄羅斯 公投

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