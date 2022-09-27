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傳俄羅斯將封邊界防役男出逃 克里姆林宮：尚未決定

中央社／基輔27日即時報導
俄羅斯頒布自二戰以來的首次動員令後，近日出現搭機、開車出逃的混亂場景。圖為26日無人機拍攝的俄羅斯與喬治亞邊境出現的長長車龍。（路透）
俄羅斯頒布自二戰以來的首次動員令後，近日出現搭機、開車出逃的混亂場景。圖為26日無人機拍攝的俄羅斯與喬治亞邊境出現的長長車龍。（路透）

俄羅斯頒布自二戰以來的首次動員令後，近日出現搭機、開車出逃的混亂場景，克里姆林宮今天表示，尚未決定是否將封鎖俄羅斯邊界，以防止符合服役年齡的男性外逃。

路透報導，詢及是否可能關閉邊境時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我對此一無所知。現階段，尚未對此做出決定。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上周下達動員令，徵召數以萬計的後備軍人入伍，使打了7個月的俄烏戰事大幅升級，外傳俄羅斯可能將關閉邊境，引發役男倉皇外逃的混亂場景。

俄羅斯頒布動員令後，飛出俄國的機票銷售一空，邊界檢查站出現車輛大排長龍的景象，通往喬治亞的唯一陸路邊界，也傳出塞車時間長達48小時。喬治亞是與俄羅斯接壤的親西方鄰國，允許俄羅斯國民免簽入境。

俄羅斯上議院代表克里米亞的資深國會議員柴可夫（Sergei Tsekov）告訴俄羅斯新聞社（RIA）：「在當前情況下，符合徵兵年齡的人，都應該禁止出國。」

兩家俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）與「歐洲新報」（Novaya Gazeta Europe）都引述不具名的官員說法報導，有關當局打算禁止男性出境。

俄羅斯今年2月揮軍入侵俄羅斯，聲稱是發動「特殊軍事行動」，全面禁止民眾在公共場合批評。普亭頒布動員令徵召30萬人後，引發俄烏戰爭爆發以來第一場抗議浪潮，監督團體估計目前至少有2000人遭捕。

俄羅斯 邊境 普亭

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