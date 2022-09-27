俄威脅核戰 烏：可能玩真的 美：將招災難後果

澤倫斯基(圖)認為，普亭日前演說威脅動用核武，並不是在虛張聲勢。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭日前演說威脅動用核武；烏克蘭 總統澤倫斯基 接受美國媒體訪問時表示，普亭可能會玩真的；美國國務卿布林肯則稱，美國一直在私下裡克里姆林宮就有關核戰爭進行溝通，「莫斯科從我們這裡得知，後果將是可怕的」。

俄羅斯自2月揮軍烏克蘭，衝突至今已延燒7個月，普亭21日宣布啟動局部動員，威脅大幅升級衝突，他宣稱，俄羅斯準備使用核武「保衛國家和人民」，而且他不是在虛張聲勢。

路透報導，澤倫斯基告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說：「聽好了，之前或許是虛張聲勢，但現在可能真的會發生，我並不認為他只是在虛張聲勢。」

澤倫斯基接受CBS的訪問在25日上線，他受訪時表示，俄羅斯對烏克蘭兩座核電廠或其周遭發動攻擊，就可被視為「現今型態的核武運用或核訛詐」。

布林肯在25日播出的「60分鐘」節目上稱，美國一直在私下裡與克宮就核戰爭威脅進行溝通，他還說，「非常重要的是，莫斯科從我們這裡聽到，從我們這裡得知，後果將是可怕的。而且我們已經非常明確地表明了這一點。」

CBS稱，布林肯拒絕透露美國將如何應對俄羅斯使用核武的具體細節。不過，他承認，美國政府對此有一個計畫。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，美俄雙方維持著有限的開放對話管道，好使這兩個世上最大核武強權能夠「緊急交換訊息」。

培斯科夫告訴記者，「雙方在適當的層級保有對話的管道，只是十分零星。但至少能讓雙方可以就彼此立場，交換一些緊急訊息」。

另外，澤倫斯基還提到，烏克蘭在其收復的烏東城鎮伊久姆再發現了兩處大型墳場，裡面都埋有數百具屍體，同時呼籲各界持續向俄羅斯施加制裁壓力。

澤倫斯基說：「今天我收到更多消息…他們（烏軍）又發現兩個大墳場，埋了數百人…我們說的是伊久姆這個小鎮。制裁要持續實施，這些制裁會產生政治還有經濟影響。」俄羅斯侵略烏克蘭數個月之後，烏克蘭官方本月稍早在伊久姆公墓旁的一片樹林內發現一處大型亂葬崗，隨後對死者的死因展開調查。