不想當砲灰 俄國動員令引發車潮湧入免簽喬治亞

俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，數以千計俄羅斯男性大舉逃亡躲避徵召。圖為一群俄羅斯人越過俄國與喬治亞的邊界。美聯社

俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭 的戰事後，數以千計俄羅斯男性大舉逃亡躲避徵召，尼基塔（Nikita）也是其中之一。他在車潮中塞了兩天，終於抵達喬治亞。

這是俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來引發的最新一波逃亡潮，這次服役年齡男性紛紛湧入這個高加索國家，長長車龍達20公里，有些人騎著自行車，甚至有人徒步好幾公里到達邊境 關卡。

23歲的尼基塔在卡茲貝基（Kazbegi）邊境通行站喬治亞這側的外面告訴法新社記者：「我別無選擇，只能逃離俄國 。究竟為何我必須被捲入這場瘋狂的戰爭？我不想當砲灰，我不想當謀殺犯。」

他和法新社其他大多數採訪對象一樣，婉拒透露姓氏，避免受到報復。

38歲的丹尼斯（Denis）表示：「我們的總統想要我們所有人捲入這場自相殘殺的戰爭，他的宣戰完全不合法。」

他帶著悲傷的笑容說：「我想要逃亡。對我而言，我不是來喬治亞度假，而是來移民。」

32歲的產品經理蘇達科夫（Alexander Sudakov）說，過去20年活在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）越來越極權的統治之下，「這次動員令是（壓垮我的）最後一根稻草」。

他說：「烏克蘭人是我們的兄弟，我不懂自己怎麼能去那裡殺死他們，或被他們殺死」。

蘇達科夫表示，喬治亞是俄國人逃避徵兵的首選，因為俄國人可以免簽入境喬治亞並停留1年。

他表示，一旦留在故鄉聖彼得堡的妻子和兒子過來與他團聚後，他就會前往歐盟國家尋求庇護。

根據喬治亞6月統計數據，在俄國入侵烏克蘭的頭4個月期間，有近5萬俄國人逃往喬治亞。同期間有約4萬人逃往另一個允許俄國人免簽入境的國家亞美尼亞。

俄國當局26日首次承認，有大批人潮向境外移動。

與喬治亞接壤俄國邊區的官員表示，「私人車輛嚴重堵塞道路…大約有2300輛」等著通過邊境檢查哨。當局呼籲民眾不要往喬治亞方向移動。

地方官員還說，駛往檢查哨的車輛行進出現困難，已部署額外人力支援。

不過尼基塔表示，車輛擁堵都是因為「無法無天的收賄行為」。

他指出，警方會間歇性停止車輛通行，造成人為的車輛堵塞，「來從迫切想離境的人身上榨錢」。

他說：「現在前往喬治亞邊境，20公里的路要開上3天，但如果你賄賂警察，可能只要花上幾小時，他們還會護送你到邊境。」他並表示，據知有人花上數百美元。

蘇達科夫則說，他已經付給警察1200美元，但依舊花了30小時才抵達喬治亞邊境。

尼基塔表示，俄國人大量移民潮似乎才剛開始。「數以百萬人將會逃亡，沒有人想要參加這場戰爭－即使是那些被政府宣傳洗腦、希望俄國再次成為後蘇聯時期主宰者的人也一樣。」

32歲的伊戈爾（Igor）就是這一類人。他說：「我是一名愛國者，我支持普亭還有在烏克蘭的特別軍事行動。但就個人而言，我不能上戰場，因為我是一家之主，而且我還有該死的貸款。」

他表示，他將從喬治亞替一家俄國IT公司遠端工作，但當護照在6個月內到期後，就會被迫返回俄國。「至少我還能活6個月，直到（明年）3月，這是我目前僅能確定的。」