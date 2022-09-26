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衛報：俄羅斯動員令 首批徵召者已抵基地

中央社倫敦25日綜合外電報導
圖為24日俄羅斯新兵走過俄國在伏爾加格勒的一個軍事徵兵中心。美聯社
圖為24日俄羅斯新兵走過俄國在伏爾加格勒的一個軍事徵兵中心。美聯社

英國「衛報」（The Guardian）今天引述英國國防部最新更新消息報導，在俄羅斯局部動員令下被徵召的第一批男性，已開始陸續抵達軍事基地。

根據英國國防部，俄國當局已發出數以萬計份徵召文件。英國國防部表示，俄羅斯將面臨提供士兵訓練的行政及後勤挑戰。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）在推特（Twitter）上引述烏克蘭參謀總部說法，稱俄羅斯將剛動員的徵召入伍者直接送往前線。

烏克蘭參謀總部表示，這些被俄國當局徵召入伍的人被送上戰場前沒有接受任何軍事訓練。

英國國防部分析，與許多西方軍隊不同，俄軍會在軍人指派的作戰單位內接受低階初級訓練，而非在專門的訓練機構接受訓練。

此外，許多被徵召的部隊已有幾年沒有任何軍事經驗。缺乏軍事訓練人員，以及俄國倉促展開動員，代表著有許多被徵召者將在幾乎沒有相關準備的情況下被部署到前線，可能會遭遇相當高的人員損耗率。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日頒布局部動員令，要讓更多人投入烏克蘭戰事後，不僅引發國民出走潮，徵召令屢屢誤發給學生、年長者，甚至有病在身等不適合服役的人，更引發民怨。

除了軍事動員令，俄國24日通過的法律規定，軍人若擅離職守、「在未經批准情況下」投降、拒絕作戰或違抗命令，最高可判處10年徒刑。

英國 國防部 俄羅斯

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