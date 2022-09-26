俄占領區暴行頻傳 美國再給烏克蘭4.5億執法金援

美國政府今天宣布，再提供烏克蘭4億5750萬美元用於執法事務。圖為一名烏克蘭士兵在接受治療。(美聯社)

美國政府今天宣布，再提供烏克蘭 4億5750萬美元用於執法事務。這是華府繼提供基輔數以十億計美元軍事援助來協助對抗俄羅斯 侵略後，又再給予新金援。

法新社報導，這筆最新援助資金，將用於支持烏克蘭全國警察與邊境防衛人員，以及針對俄羅斯軍隊在烏克蘭境內曾經占領地區犯下的暴行，支援相關調查工作。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中表示：「我們提供的保護裝備、醫療補給與裝甲車，已經大大降低烏克蘭的軍民傷亡。」

聲明還說：「美國與烏克蘭人民肩並肩站在一起，並繼續致力於支持一個民主、獨立且擁有主權的烏克蘭。」

根據美國國務院 的資料，自從去年12月中以來，美國累計已提供烏克蘭6億4500多萬美元（約新台幣205億元）的執法相關援助。

烏克蘭不久前將俄軍逐出占領的烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，發現一處大型亂葬崗而挖出447人遺體，大多數是平民，其中有些人有遭到虐待跡象。如今再獲美國金援對俄軍暴行的檢察工作。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提及烏方發現另2處亂葬崗。他上週在聯合國大會上發表演說時，要求「懲罰」俄羅斯。