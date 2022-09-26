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俄校園槍擊案增至13死 槍手著納粹標誌T恤 舉槍自盡

步槍配票箱 烏克蘭親俄地區入俄公投槍口下投票

中央社基輔26日綜合外電報導
盧甘斯克州一名女子向記者展示公投票。(美聯社)
盧甘斯克州一名女子向記者展示公投票。(美聯社)

俄羅斯掌控的烏克蘭4大地區今天連續第4天進行所謂公民投票，莫斯科當局希望以此作為併吞領土的依據，不惜以各種手段，甚至出動步槍和行動票箱，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票。

拜登（Joe Biden）總統在內的西方領袖譴責這是一場假公投，是俄羅斯為了竊取烏克蘭土地做準備。

從宣布入俄公投到軍事動員令全在短短一周內發生，反映了克里姆林宮默認在烏克蘭的戰情惡化。俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，未能拿下烏克蘭首都基輔，於是撤退至烏克蘭東北部，同時在戰場前線也面臨了壓力。

烏克蘭人和占領區親友聯繫後表示，在入俄公投這段期間，一群持卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov）男性，陪同一個攜帶著移動投票箱的人，在公寓大樓裡挨家挨戶敲門。

赫爾松市兵役處（Kherson City Military Administration）首長魯霍娃（Galina Luhova）告訴華盛頓郵報：「赫爾松市占領區的公投是在自動步槍槍口下舉行的公投。」魯霍瓦現在住在烏克蘭掌控的地區。

「他們會按公寓的門鈴，如果不開門，他們會拆下大門，要人出來，並在同意加入俄羅斯聯邦那一欄勾記。」

魯霍娃說，她和11個目前還住在赫爾松的人士談話。他們告訴她，在這群帶著武器的人巡視時，他們假裝不在家，或離開家一段時間。「大家都很害怕」。

烏克蘭籍記者尼基坦柯（Serhii Nikitenko）說，過去2天，他和3個朋友談過話。他說，這些移動團體也拜訪學校、醫院和其他工作場所，「以收集一些選票」。

這次舉辦加入俄羅斯聯邦公民投票的地區，包括了盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）、赫爾松州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）等4大地區。這次公投為期5天，即將在明天結束。

根據烏克蘭法律和國際法，這4大區舉行的公投不具正當性，更遑論符合自由公平選舉的最基本民主標準。

烏克蘭 公投 俄羅斯

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