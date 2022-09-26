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俄假公投真併吞？一周內恐正式納入烏克蘭4地

中央社／基輔26日即時報導
俄羅斯掌控下的烏克蘭四大地區25日起連續第三天進行所謂的「公民投票」，希望以此作為併吞領土的依據。圖為一位盧甘斯克的女子24日向記者展示公投票。（美聯社）
俄羅斯掌控下的烏克蘭四大地區25日起連續第三天進行所謂的「公民投票」，希望以此作為併吞領土的依據。圖為一位盧甘斯克的女子24日向記者展示公投票。（美聯社）

俄羅斯掌控下的烏克蘭4大地區今天連續第3天進行所謂的公民投票，俄國希望以此作為併吞領土的依據。俄羅斯國會也可能在數天內採取行動，正式確定併吞。

路透報導，莫斯科當局可能認為，將盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）地區併入俄國後，俄方即得以指稱任何奪回這4地的行動形同攻擊俄國，藉此警告烏克蘭和西方盟國不要輕舉妄動。

烏克蘭和盟邦認為這場公投是騙局，目的是要合理化升高戰事的行為以及俄國最近戰場失利後的動員令。

俄羅斯新聞媒體引述不具名消息人士報導，俄國國會可能最快在29日就合併新領土的法案進行辯論。國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能在30日向國會發表演說。

烏克蘭本月展開反攻並收復大片失土後，俄羅斯倉促舉辦公投。俄國宣稱，此舉能讓這些地區的人民表達他們的觀點。

然而盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在網路上傳的一段訪問中表示，獲俄羅斯支持的官員帶著投票箱挨家挨戶敲門，如果居民沒有投下對的票，他們的名字就會被刪除。

蓋戴說：「一名女子走在街上，帶著一個看起來像卡拉OK的麥克風，告訴大家要參加公投。」

「（俄方）這些占領軍的代表帶著投票箱敲每間公寓的門。這是無記名投票，對吧？」

俄軍在這4州控制的地區約占烏克蘭領土的15%，大約相當於葡萄牙的面積。

烏軍仍然掌控上述4州的部分領土，包括頓內次克州約40%地區和札波羅熱州首府。整個前線持續激烈戰鬥，特別是在頓內次克北部和赫松。

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