普亭簽新法 對逃兵和自願投降者課重刑
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）3天前宣布為烏克蘭戰事「局部」動員後，今天又簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降等戰時行為分別課以10年和15年的重刑。
「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，這次修法首次為俄國刑法引進「動員、戒嚴和戰時」等概念。
根據俄國下院國家院（State Duma）網站公布的法令內容，「自願」投降依法最高可處15年徒刑，但初犯者「若採取措施讓自己獲釋、返回部隊或服役地點，且在被俘期間未犯下其他罪行，可能得以免除刑事責任」。
若在動員時期或戰時逃兵，最高可處10年有期徒刑。基於道德或宗教原因拒服兵役者，則可能面臨長達3年的牢獄之災。
新法也規定，在戰時和動員期間搶劫者，最高可處15年徒刑。
國會所有黨派議員7月提出的這項法案，本週在兩院迅速通過。
根據德國之聲（DW），普亭也簽署另一項法案，規定非俄羅斯人若加入俄國軍隊，就更容易獲得俄國公民身分。
普亭下令局部動員，導致數十萬男性被徵召投入在烏克蘭的前線，並已引發開戰以來的最大規模抗議。
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