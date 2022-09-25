俄軍事動員令嚇跑百姓 官媒高層也罕見動怒

俄國芬蘭邊境的檢查哨有大量來自俄國的車潮試圖通過。(美聯社)

俄羅斯邊境 官員承認，莫斯科當局日前頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，有大量車潮試圖跨越邊境前往喬治亞。另外，徵兵官員亂發送徵召文件也罕見引發親俄媒體的不滿。

與喬治亞接壤的俄國 地方官員表示，「私人車輛嚴重堵塞道路…大約有2300輛」等著通過邊境檢查哨。法新社報導，當局呼籲民眾不要往喬治亞方向移動。

地方官員還說，該檢查哨車輛移動出現困難，已部署額外人力支援。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）21日下達俄羅斯自第二次世界大戰以來的首次軍事動員令，徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰。

命令一出，引發俄國境內新一波出走潮。

谷歌趨勢（Google Trends）數據顯示，動員令頒布當天的早上，關鍵字「離開俄羅斯」的搜尋次數比平常多出100倍。

而地方官員今天的說詞，是俄羅斯有關單位首度正式坦承國家發生出走潮。

陸地邊境等通關 排隊好幾個鐘頭

除了軍事動員令，俄羅斯今天通過的法律規定，軍人若擅離職守、「在未經批准情況下」投降、拒絕作戰或違抗命令，最高可判處10年徒刑。

擔心遭徵召卻買不到機票的俄羅斯人，紛紛急著跨越陸地邊界。

路透報導，21日以來，人們為了跨越邊境進入蒙古、哈薩克、芬蘭或喬治亞，不惜排上好幾小時的隊伍。

亂送徵召文件 俄媒罕見批評

這項命令也促使俄國各地民眾上街抗議。根據獨立監督組織OVD-Info資料，21日當天全俄羅斯38個城鎮有超過1300名抗議民眾遭逮捕，今天晚間從聖彼得堡（St. Petersburg）到西伯利亞（Siberia）的逾30座城鎮有740多人遭拘留。

動員令除了引發出走、抗議潮，徵兵官員向錯誤對象發送徵召文件，更罕見引來親克里姆林宮官媒新聞從業人員的批評。

有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，加劇了民間憤怒情緒。

就連國營新聞頻道「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）今天都在她通訊軟體Telegram帳號上批評說：「當局宣布士兵徵召年齡上限是35歲，但徵兵令卻發給了40幾歲的人。」

她說，這麼做是「在激怒民眾，好像是故意、出於惡意的一樣。好像他們是基輔當局派來的一樣」。