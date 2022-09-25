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分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

後勤狀況多 俄副防長遭撤換 烏總統：普亭讓公民送死

編譯中心／綜合24日電
一名俄羅斯新兵24日在俄羅斯伏爾加格勒的一個徵兵中心外擁抱和親吻他的妻子。（美聯社）
一名俄羅斯新兵24日在俄羅斯伏爾加格勒的一個徵兵中心外擁抱和親吻他的妻子。（美聯社）

俄羅斯侵略烏克蘭戰事不順，俄羅斯國防部24日宣布，已免除國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）的職務，他是掌管俄軍後勤的最高層級軍官。另外，英國軍方指出，俄軍本周動用短程彈道飛彈，攻擊烏克蘭東北部一座水壩。

俄羅斯國防部在社群平台Telegram發布消息說，「陸軍上將布加柯夫已被免除國防部副部長一職」，一級上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）將接替他的職位。

俄軍今年5月占領烏克蘭南部港口城市馬立波，60歲的米茲殷塞夫遭到英國制裁。中央社引述法新社指出，俄軍在馬立波的軍事行動，以及烏克蘭軍隊最近的軍事進展，暴露出俄軍的嚴重後勤問題。部分分析師甚至認為，後勤是俄軍脆弱的一環，從發動攻擊後就遭遇重重困難。

俄羅斯21日頒布局部動員令後，俄軍將面臨其他後勤挑戰。俄羅斯各地有數十萬名後備軍人報到，在發派上戰場之前，將必須進行徵召、裝備和訓練。

另據英國軍方表示，俄羅斯本周動用短程彈道飛彈或類似武器，攻擊烏克蘭東北部北頓內次河的佩切尼水壩。英國國防部在每日情報公告指出，這次攻擊發生在9月21日和22日。此前，烏克蘭中部克利福洛附近的卡拉楚尼夫斯科水壩，也於15日遭到攻擊。

英國國防部表示，俄軍或許是想要破壞水壩的閘門，藉此淹沒烏克蘭軍隊的相關據點；但由於受損的水壩距離戰區太遠，這些攻擊不太可能會對烏軍行動帶來重大破壞。

一名俄羅斯新兵24日在俄羅斯伏爾加格勒的一個徵兵中心外擁抱他的母親。（美聯社）
一名俄羅斯新兵24日在俄羅斯伏爾加格勒的一個徵兵中心外擁抱他的母親。（美聯社）

另一方面，抗議俄羅斯總統普亭下動員令，獨立人權組織OVD-Info表示，莫斯科當局今天拘留700多名示威民眾。中央社引述法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基則向俄人喊話，稱普亭故意「讓公民去送死」。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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