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被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

中央社基輔24日綜合外電報導
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形，不難想像俄軍如何對待戰俘。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，42歲的烏克蘭陸戰隊第36獨立旅士兵迪安諾夫（Mykhailo Dianov）在防衛馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）時手臂受傷，被俘數月期間未獲適當治療；同時營養不良，使他面黃肌瘦，以致他被俘前後的照片相差頗大。

新聞網站Censor.Net的記者張貼了一張迪安諾夫受傷手臂的照片，迪安諾夫的姊妹阿蘿娜（Alona Lavrushko）證實，照片中人物確實是她兄弟。

阿蘿娜告訴烏克蘭真理報，迪安諾夫被俘期間缺乏醫療照護。一旦他經過休養後，手臂就必須動手術，因為少了4公分骨頭。

阿蘿娜解釋說：「他的手臂有問題，可能有膿瘍。接下來他需要動手術，在骨頭上植入一個金屬片，因為他的手臂少了4公分骨頭，這都需要矯正。」

在烏克蘭遭到俄羅斯占據的領土，許多傷者就跟迪安諾夫一般，沒有獲得適當的醫療照護。

烏克蘭 手術 俄羅斯

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