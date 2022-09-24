被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

烏克蘭 陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形，不難想像俄軍如何對待戰俘。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，42歲的烏克蘭陸戰隊第36獨立旅士兵迪安諾夫（Mykhailo Dianov）在防衛馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）時手臂受傷，被俘數月期間未獲適當治療；同時營養不良，使他面黃肌瘦，以致他被俘前後的照片相差頗大。

Ukrainian soldier Mykhailo Dianov is among the fortunate ones: in contrast with some of his fellow POWs, he survived russian captivity. This is how russia “adheres” to the Geneva Conventions. This is how russia continues the shameful legacy of Nazism. pic.twitter.com/cJpx7ZWQYo — Defense of Ukraine (@DefenceU) 2022年9月23日

新聞網站Censor.Net的記者張貼了一張迪安諾夫受傷手臂的照片，迪安諾夫的姊妹阿蘿娜（Alona Lavrushko）證實，照片中人物確實是她兄弟。

阿蘿娜告訴烏克蘭真理報，迪安諾夫被俘期間缺乏醫療照護。一旦他經過休養後，手臂就必須動手術 ，因為少了4公分骨頭。

阿蘿娜解釋說：「他的手臂有問題，可能有膿瘍。接下來他需要動手術，在骨頭上植入一個金屬片，因為他的手臂少了4公分骨頭，這都需要矯正。」

在烏克蘭遭到俄羅斯 占據的領土，許多傷者就跟迪安諾夫一般，沒有獲得適當的醫療照護。