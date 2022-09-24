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俄烏戰爭至危險時刻 歐盟外交代表：須認真對待普亭核武威脅

編譯周辰陽／即時報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾，攝於19日。（Getty Images）
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾，攝於19日。（Getty Images）

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）告訴BBC，俄羅斯烏克蘭的戰爭已經到了「危險時刻」，歐盟則必須認真對待俄羅斯總統普亭威脅可能動用核武。

就在波瑞爾接受BBC訪問之際，普亭總統面對戰場上的挫折，俄軍被烏軍反攻擊退，近日下令展開部分動員，同時著手兼併烏克蘭的盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱和赫松等4州。波瑞爾表示，「這當然是個危險時刻，因為俄軍已經被逼到牆角，而普亭威脅使用核武的反應非常糟糕」。

自俄羅斯開始入侵烏克蘭7個月以來，分析師同意俄軍處於劣勢，但波瑞爾稱必須達成「維護烏克蘭主權與領土完整」的「外交解決方案」，「否則，我們可以結束這場戰爭，但我們不會有和平，我們將有另一場戰爭」。

普亭總統在宣布俄羅斯部分動員的講話提到，他的國家擁有「各種毀滅性武器」，將「動用我們可用的所有手段」，並補充「這不是虛張聲勢」。對此，波瑞爾表示，「當人們說這不是虛張聲勢，你必須認真對待」。

波瑞爾同時駁斥了歐盟武器供應不足的擔心，並稱必須繼續提供軍援給烏克蘭、對普亭總統及其盟友實施經濟制裁跟進行外交活動，但也承認俄烏衝突導致的能源成本價格上漲令人擔憂。來自西班牙的波瑞爾說，「我國家的人民告訴我，天然氣價格意味著我們無法繼續工作、不能繼續經營生意」，並稱他從非洲、南美與東南亞的領導人聽到了類似的憂慮。

波瑞爾呼籲普亭，在達成談判解決方案上盡他自己一份力量，「為了跳探戈，你需要2個人」，「每個去了莫斯科、去了克里姆林宮跟普亭談話的人都帶著相同的答案回來，『我（普亭）有軍事目標，如果我沒達成這些軍事目標，我將繼續戰事』。這肯定是個令人不安的方向，但我們必須繼續支援烏克蘭」。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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