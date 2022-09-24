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控德黑蘭供應無人機給俄羅斯 烏克蘭撤銷伊朗大使認證

編譯周辰陽／即時報導
俄軍據報近日開始使用自殺無人機攻擊數個烏軍，烏軍指稱是重新塗裝過的伊朗製Shahed 136型無人機（圖為據稱該型無人機殘骸）。烏克蘭23日為此撤銷了伊朗大使的認證，還將大幅減少伊朗外交官人數。（路透）
俄軍據報近日開始使用自殺無人機攻擊數個烏軍，烏軍指稱是重新塗裝過的伊朗製Shahed 136型無人機（圖為據稱該型無人機殘骸）。烏克蘭23日為此撤銷了伊朗大使的認證，還將大幅減少伊朗外交官人數。（路透）

半島電視台與俄羅斯官媒《RT》23日報導，烏克蘭撤銷了伊朗駐該國大使的認證（Accreditation），還將「大幅減少」使館的伊朗外交官人數，以回應德黑蘭當局銷售作戰無人機給俄羅斯的「不友好行為」。

烏克蘭總統澤倫斯基在晚間影像講話表示，烏軍迄今已經擊落了合計8架的伊朗製無人機。他說，「俄羅斯軍隊今天使用伊朗的無人機攻擊第聶伯彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）州與敖德薩，我已指示外交部對這個事實做出強烈反應。為回應這種不友好行為，烏克蘭方已決定剝奪伊朗大使的認證，還要大幅減少伊朗在基輔大使館的外交人員人數」。

烏克蘭外交部在網站刊登的聲明指出，伊朗供應武器給俄羅斯在烏克蘭作戰，「直接違反伊朗最高領導階層公開宣告的中立、尊重烏克蘭主權和領土完整的立場」，進一步稱此為「對烏克蘭與伊朗關係造成嚴重打擊的不友好行為」。

據報導，伊朗駐烏克蘭臨時代辦是在當晚被召喚到烏克蘭外交部，並接獲撤銷大使認證及驅逐尚未明確人數外交官的決定。

美媒《Axios》近日報導，俄軍開始使用「自殺無人機」攻擊數個烏軍陣地，烏軍指稱是重新塗裝過的伊朗製「Shahed 136」型無人機。有以色列高層官員透露，烏克蘭已要求以方分享伊朗在戰爭期間給予俄軍任何支援的情資。

伊朗 烏克蘭 俄羅斯

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