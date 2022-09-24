俄稱1天萬人自發入伍…泣別影片瘋傳

俄國總統普亭於21日下達徵兵令後，國內各地都上演被徵召軍人與家人們被迫道別的鼻酸場面。（取材自推特）

俄羅斯 軍方發言人表示，在總統普亭 宣布動員令首日便約有1萬人「自發」入伍兼出發往烏克蘭；然而，社交網路卻湧現俄國 各地數以百計收到徵召令的男子與家人泣別的影片，甚至還有孩童與父親道別時，含淚朝父親大聲哭喊，「求你活著回來！」；也有影片拍到孩子哭求「爸爸！不要走」；甚至出現預備役男及家人不滿被徵召，包圍徵兵所抗議。

有民權律師、人權組織等指出，俄羅斯聯邦內的少數民族共和國逐戶徵兵，衛報報導，在俄羅斯自治共和國布里亞特（Buryatia）一個450人小村，村領導21日夜裡逐家發徵召令。有社運人士說，毫無兵役經驗的年過半百男子和大學生也在徵召之列。總動員多於局部動員，少數民族更被指面對「不對稱動員」。發生這些情景的地區，通常不是如車臣的南疆，便是如雅庫次克、哈巴羅夫斯克的偏遠地區，傾向少數民族聚居地。

普亭的動員令一下，各地出現混亂場面。有爸爸準備上車到前線，兒子後面哭喊「爸爸不要走！」（取材自推特)

此外，俄國頒動員令後，接壤芬蘭、喬治亞、哈薩克等邊境關卡出現俄人出走車龍。芬蘭、哈薩克均表示考慮對俄人封關，哈薩克拒向避役俄人發永久居留證；捷克也表示，不會對逃離祖國以避開動員令的俄國人核發人道主義簽證；德國則表示，願意讓部分逃離徵召令的俄國人入境。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，歐盟會員國對於俄國人尋求入境一事須建立共同立場。

另據BBC報導，義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）為俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭辯護，稱他被「推動」進入這場衝突，還說俄軍原本要用「正派人物」取代澤倫斯基政府後離開。

俄羅斯頒動員令後不少人出走，接壤芬蘭邊境關卡23日出現車龍。（路透）

貝魯斯柯尼告訴義大利電視台，據稱烏克蘭政府正在屠殺烏東俄語裔人民的說法是莫斯科的媒體打造的，又稱這個報導被分離勢力跟俄羅斯政府的民族主義政治人物推動，讓普亭總統別無選擇，只好發動一場有限入侵。

貝魯斯柯尼說，「普亭受到俄羅斯百姓、他的黨跟他的部長推動，發明這次特別行動」，又稱俄軍「本來要入境，一周內抵達基輔，用正派人物取代澤倫斯基政府，並在一周後回去。相反，他們發現了出乎意料的抵抗，然後受到來自西方國家的各種武器餵養」。