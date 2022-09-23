俄軍烏東撤退 向小鎮發射2400℃「蝕骨」燃燒彈

普亭21日宣布啟動「局部動員令」後，芬蘭邊境就出現了長達30公里的「逃往車龍」。（取材自推特）

烏克蘭 近期在東部地區發動反攻，成功奪回包括哈爾科夫等多個地區。然而，網路上曝光一段拍攝於頓內次克 州一個小鎮的空拍影片，俄軍疑似動用鋁熱劑燃燒彈襲擊平民，火球宛如雨滴般降落，燒毀民宅，遍地冒煙。

烏克蘭議員釋出影片指控，俄軍疑似使用鋁熱劑燃燒彈攻擊小鎮民宅區。（取材自推特）

英國太陽報報導，烏克蘭國會議員赫里舒克在推特發布一段12秒空拍影片，地點據悉在頓內次克州的奧澤恩；只見無數火球從天而降，遍地冒出白煙，民宅被毀。烏克蘭軍事中心專家表示，這是俄軍從地面陣地以多管火箭系統發射、由鋁熱劑混合物所製成的9M22S燃燒彈，是俄軍慣用的防禦戰略之一。

據悉，這種燃燒彈溫度超過攝氏2400度，足以燒穿鋼筋水泥，若接觸到人體可能熔化皮膚和骨頭，俄軍先前在馬力波「亞速鋼鐵廠」也曾使用過。

報導指出，影片中的奧澤恩小鎮距離頓內次克前線只有幾公里，並且剛於4日回歸烏克蘭控制。另據「基輔獨立報」報導，烏軍本周宣布取得重大進展，鞏固了奧斯基爾河對岸的陣地，士氣低落的俄軍倉皇撤退，留下數百輛軍車和大量武器，而這條河正是哈爾科夫通往頓內次克邊界的最後一道天然屏障。

烏軍表示，俄軍被攻擊後倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在原地。（取材自臉書）

俄軍前線失利後，總統普亭宣布徵召30萬後備軍人，掀起國內出走潮，從俄羅斯起飛的單程航班價格飛漲並迅速售罄。

波羅的海三個鄰國拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞昨宣布，不會為任何逃離動員令的俄國 人提供庇護。這3國和波蘭自19日午夜開始將俄羅斯公民拒之門外，並稱他們不應在俄國與烏克蘭交戰期間旅行。

這項禁令對象不包括在歐盟尋求庇護的俄國異議人士，以及卡車司機、難民、歐盟國家永久居民以及探親者。

另據美國「新聞周刊」報導，普亭下令動員令後，「如何在家弄斷手臂」成為Google熱搜關鍵字，推測部分俄國人可能採取極端措施，避免被派往烏克蘭打仗。

Google趨勢排行將一段時間內的關鍵字以0至100排名，0代表最不感興趣，100代表最感興趣。根據過去七天的數據，普亭21日發表演說下達動員令前，「如何在家弄斷手臂」的數據僅為0；兩小時後從0暴增至38，顯示搜索量急劇增加。