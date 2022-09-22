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傳俄國符合動員年齡男性逃亡潮 克宮稱報導誇大

中央社莫斯科22日綜合外電報導
大量俄國人急訂單程機票離開俄國。不過，克里姆林宮表示俄國後備軍人逃亡潮的報導「過於誇大」。(美聯社)
大量俄國人急訂單程機票離開俄國。不過，克里姆林宮表示俄國後備軍人逃亡潮的報導「過於誇大」。(美聯社)

克里姆林宮今天表示，關於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）頒布局部動員令，引發符合動員召集年齡男性逃亡潮的相關報導「過於誇大」。

路透報導，普亭昨天宣布後備軍人的部分動員令後，未來幾天從俄國飛往亞美尼亞、土耳其、亞塞拜然和塞爾維亞等附近國家的航班機票全部售罄。

俄羅斯與鄰國喬治亞、芬蘭、哈薩克和蒙古的邊界也湧現車隊長龍。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，「關於機場人潮的報導等資訊皆過度誇大。這方面出現許多假訊息，我們必須謹慎留意不要成為這類假訊息的受害者」。

俄國媒體報導，部分遭到拘捕的反動員抗議人士收到了動員召集令。培斯科夫沒否認相關報導，他表示：「這並未違法。」

獨立監督組織OVD-Info表示，昨天俄羅斯境內38座城市已有1300多名抗議蒲亭動員令的示威者遭拘捕。

俄國獨立媒體Mediazona報導，在首都莫斯科被捕的抗議者中，至少有3人在警局收到動員召集令。

被詢及在烏克蘭的軍事行動是否依照計畫進行，即便普亭頒布動員令，培斯科夫指出：「這場特殊行動開始實現在烏克蘭的目標。現在我們實際上面對的是北大西洋公約組織（NATO）和他們所有的後勤運補能力。因而才有這個必要的動作。」

培斯科夫否認在烏克蘭的這場衝突可以被稱為戰爭，他堅持使用克里姆林宮2月24日下令軍隊入侵烏克蘭時所用的字眼「特別軍事行動」。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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