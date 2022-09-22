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俄入侵重創烏克蘭經濟 損失已逾1兆元

中央社法蘭克福22日綜合外電報導
一名12歲的烏克蘭女孩站在被炸毀的學校中。她站的地方原本擺著她的課桌椅。(美聯社)
一名12歲的烏克蘭女孩站在被炸毀的學校中。她站的地方原本擺著她的課桌椅。(美聯社)

烏克蘭政府官員今天表示，俄羅斯入侵重創烏克蘭經濟，迄今已造成近1兆美元損失。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的首席經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）表示，以「直接和間接損失」計算，烏國已蒙受「近1兆美元」損失。

法新社報導，烏斯騰科在德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations）於柏林主辦的一場活動中指出，這個數字相當於2月俄烏戰爭爆發前烏國年度國內生產毛額（GDP）的5倍。

烏斯騰科3月時估計，俄軍入侵的前2周裡，烏克蘭損失總計約為1000億美元。

當時他強調，衝突造成的破壞和流離失所導致「公共財政面臨重大問題」，未被戰火摧毀的公司行號，許多「無法火力全開地運作，或是每天只能營運數小時」。

根據他的說法，儘管基輔政府大幅削減開支，自戰爭爆發以來，政府每月的赤字仍高達50億歐元。基輔預計，到2023年，每月赤字將縮減到約35億歐元。

烏國政府預估，今年經濟成長將萎縮35%至40%。

烏斯騰科說，這樣的表現堪稱「1991年烏克蘭獨立以來，我國GDP最大幅度的縮減」。

針對這樣的困境，盟邦紛紛伸出援手，世界銀行（World Bank）、歐洲聯盟（EU）和7大工業國集團（G7）也承諾提供巨額現金援助。

烏克蘭 澤倫斯基 G7

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