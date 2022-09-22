公投前夕 烏克蘭俄占領城市發生爆炸至少3死

梅利托波爾（Melitopol）是今年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，首批遭占領的城市之一。（路透）

烏克蘭 官員和俄羅斯 扶植的地方官員表示，烏克蘭東南部俄軍占領的城市梅利托波爾（Melitopol）一處人潮擁擠的市場今天發生爆炸案，就在當地即將舉行入俄公投 前夕。

路透報導，梅利托波爾（Melitopol）是今年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，首批遭占領的城市之一。

梅利托波爾位於札波羅熱州（Zaporizhzhia），是舉辦入俄公投的烏克蘭4州之一。

烏克蘭官員和當地俄羅斯扶植的官員互控對方要為這起爆炸案負責。

梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，這起攻擊案是俄軍蓄意策畫，目的是要指控烏克蘭為恐怖主義。

費多羅夫表示，這起爆炸案已造成3名士兵喪命，至於平民死傷人數目前還不清楚。路透社無法獨立驗證這個說法。

當地俄羅斯扶植的政府成員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，這起攻擊案是烏克蘭特種部隊所為，目的是在公投前夕威嚇平民。

烏克蘭親俄地方首長20日同步宣布9月23至27日將在盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）、赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州等4州舉辦入俄公投。這4州的面積約占烏克蘭領土的15%。

烏克蘭及其盟友譴責這項公投計畫欠缺合法性，是一場騙局。俄烏雙方在這4個地區的戰鬥仍持續進行。