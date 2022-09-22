我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

普亭宣布動員 俄搜尋「如何在家自斷手腳」激增

中央社／莫斯科21日綜合外電
鎮暴警察21日晚在聖彼得堡街頭逮捕大批抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty Images)
鎮暴警察21日晚在聖彼得堡街頭逮捕大批抗議普亭動員令者的示威人士。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭21日上午宣布局部軍事動員後，俄烏開戰數月以來俄國社會終於「有感」，飛國外的機票瞬間被訂光，俄國各地也再現示威。

普亭發表全國談話時宣布局部軍事動員，稱只有曾在軍隊服過役並有軍事專長及相關經驗的備役者，才會收到召集令。他並說接受動員者下部隊前將接受義務性質的額外軍事訓練，訓練內容很多出自這段期間戰場得出的經驗。

俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）在聲明裡提到一些細節，包括動員人數設定為30萬備役人員，量體僅為全國總動員的1%；大學生不在動員徵召範圍，服一年義務役者不派往前線。

「華盛頓郵報」指出，受局部動員影響者多為35歲以下且曾有初階軍銜者，當中已有人在辦公處所或住家收到書面通知，有人在街上被身分查核並被告知要體檢，也有人是接到電話。

焦急的親屬紛紛探詢出走國外或能躲過召集的方法，少數還能飛的海外地點，機票被瞬間買光；俄國因遭西方制裁，大部分國際航點都中斷。

谷歌（Google）上湧現大量像是「如何離開俄國」甚至「如何在家自斷手腳」的熱搜。

一個不願具名、曾服役軍中且有作戰經驗的莫斯科居民說：「他們今年2月後就一直找我，想要我再簽約入伍。」這名男子說不像其他人還只是收到通知，他已接到軍方徵兵辦公室的專門來電，要他明早去體檢。

不僅在莫斯科和聖彼得堡等大城，連遠在西伯利亞一些城鎮又都爆發示威；監督組織OVD-Info今天表示，已有超過1300人遭逮捕。

「紐約時報」引述軍事分析家指出，局部動員暫不致對戰場有直接影響，因需費時數週甚至數月才能動員、訓練和裝備出額外的戰備部隊。不過位於美國維吉尼亞州非營利國防分析機構CNA的俄研所所長考夫曼（Michael Kofman）認為，俄國的措施包含禁止目前的志願役官兵離營，已開始有助解決人力短缺。

此外，紐時認為普亭一些升溫戰事的言詞固然虛張聲勢成分居多，但仍會為西方加深俄烏開戰之初即已產生的兩難－北約部隊不實際參戰下，給烏克蘭的武器與後勤軍援還能走多遠。

前法國駐俄大使白林（Sylvie Bermann）說：「我相信普亭的核子恫嚇是在唬人，但仍不免會讓西方嚇到，並再次突出軍援烏克蘭的分歧，畢竟已有人覺得繼續提供基輔武器過於危險。」

西方認為俄國經濟勢必因制裁受重創，但俄國「國際傳真社」（Interfax）報導，俄羅斯經濟發展部預測他們今年國內生產毛額（GDP）只會負成長2.9%、明年負成長0.8%，到2024及2025年都能轉為2.6%的正成長。

此外，俄國副總理兼貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）出席一場油汽論壇時指出，俄國在油田、天然氣田的技術自主可望從目前的60%，到2025年之前提升為80%。

俄國 普亭 烏克蘭

上一則

普亭下增援令 離俄機票售罄 單程經濟艙破9000元

下一則

日本開發智能碗與湯匙 能讓食物變鹹

延伸閱讀

普亭下增援令 離俄機票售罄 單程經濟艙破9000元

普亭下增援令 離俄機票售罄 單程經濟艙破9000元
俄民眾抗議普亭動員令 監督組織：逾400人遭拘捕

俄民眾抗議普亭動員令 監督組織：逾400人遭拘捕
澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低

澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低
普亭對西方發出核戰威脅 歐盟及北約齊聲譴責

普亭對西方發出核戰威脅 歐盟及北約齊聲譴責

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
拜登總統獲准搭乘自己的座車前往女王葬禮。(美聯社)

女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人

2022-09-18 16:17
梅根與哈利。（美聯社）

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

2022-09-17 09:46

超人氣

更多 >
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息