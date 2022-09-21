逾1300人遭捕 俄國動員引發民眾示威高呼：不要戰爭

俄羅斯總統普亭21日宣布部分軍事動員並徵召30萬名預備役民眾，消息一出俄國也出現相關示威活動，根據警察監督組織表示「目前已有1300多人被捕」。(Getty Images)

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）21日宣布局部軍事動員並徵召30萬名預備役民眾，消息一出俄國各地出現示威活動，根據警察 監督組織表示「目前已有1300多人被捕」。

獨立監督組織「OVD-Info」表示，根據它從俄羅斯38個城市收集的消息，截至深夜已有超過1311人被關押，其中包括莫斯科502人和聖彼得堡的524人。此次抗議活動是俄羅斯自2月莫斯科宣布進軍烏克蘭後爆發示威活動以來規模最大的一次。

此外，在莫斯科的法新社記者透露「至少有50人在購物區被身穿防暴裝備的警察拘留」，而聖彼得堡則出現警察包圍一小群抗議者將其一個一個扣留的畫面，隨後更將他們裝上一輛公車，抗議者期間不斷高呼「不要動員！」。

推特上曝光的現場影片也可以見到示威民眾高呼「不要戰爭！」（No to War），甚至有民眾大喊「沒有普亭的俄羅斯！」（Russia without Putin）。

示威民眾費多羅夫（Vasily Fedorov）指出「每個人都很害怕，我是為了和平、我不想開槍，但是現在出面是非常危險的，否則會有更多的人受害」，其他年輕的示威者對警察大喊「你為什麼要為執政20年的普亭服務！」，更有年輕學生強調「我來是為了表達反對戰爭和動員，他們為什麼要決定我的未來？我為自己和我的兄弟感到害怕」。

俄羅斯內政部官員沃爾克（Irina Volk）則在聲明中表示「在許多地區有人試圖進行未經授權的行動，但只有極少數參與者，但都被阻止了，那些違法的人被拘留並帶將接受調查並追究其責任」。