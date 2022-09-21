我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

澤倫斯基聯合國演說 提「5點和平公式」應對俄動員

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯總統普亭21日下令進行局部動員，烏克蘭總統澤倫斯基隨後也在聯合國發表談話，呼籲國際社會採用5點方式來實現和平與安全。(路透)
俄羅斯總統普亭21日下令進行局部動員，烏克蘭總統澤倫斯基隨後也在聯合國發表談話，呼籲國際社會採用5點方式來實現和平與安全。(路透)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日下令進行部分動員，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨後也在聯合國（UN）發表談話，呼籲國際社會採用5點方式來實現和平與安全。

根據報導，澤倫斯基在預先錄製的影片中向大會發表談話並提出一個「和平公式」：首先是「對侵略罪的懲罰、包括制裁和剝奪(安理會)否決權」，第2點為「保護生命，並引用在布查鎮（Bucha）和伊久姆市（Izium）所發現的受折磨屍體」。

第3點為「 恢復國安和領土完整，並指出俄羅斯企圖以烏克蘭的核設施做為攻擊目標，澤倫斯基強調『這將影響你們所有人，因為沒有針對輻射的疫苗』」，第4點和第5點澤分別為「安全保障」和「烏克蘭決心繼續保衛自己免受俄羅斯侵略」。

此外，談及烏克蘭與俄羅斯和談的可能性時，澤連斯基直批「至於烏克蘭與俄羅斯的會談，你可能聽過俄羅斯關於會談的不同說法，他們似乎已經做好準備，但一邊提到會談但卻宣布軍事動員、一邊提到談判但卻宣布進行假公投」。

澤連斯基還重申烏克蘭已準備好進行和平談判，但只為「真正、誠實、公平的和平」，他的這場談話贏得全場起立鼓掌。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

俄民眾抗議普亭動員令 監督組織：逾400人遭拘捕

下一則

逾1300人遭捕 俄國動員引發民眾示威高呼：不要戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低

澤倫斯基：俄不致用核武 談判止戰可能性不斷降低
拜登聯大痛批普亭：一個男人一意孤行發起戰爭

拜登聯大痛批普亭：一個男人一意孤行發起戰爭
州長選情升溫 柏德基背書李修頓

州長選情升溫 柏德基背書李修頓
烏克蘭接連收復失土 澤倫斯基：持續奮戰不鬆懈

烏克蘭接連收復失土 澤倫斯基：持續奮戰不鬆懈

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48
拜登總統獲准搭乘自己的座車前往女王葬禮。(美聯社)

女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人

2022-09-18 16:17
梅根與哈利。（美聯社）

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

2022-09-17 09:46

超人氣

更多 >
中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」

中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水