澤倫斯基聯合國演說 提「5點和平公式」應對俄動員

俄羅斯總統普亭21日下令進行局部動員，烏克蘭總統澤倫斯基隨後也在聯合國發表談話，呼籲國際社會採用5點方式來實現和平與安全。(路透)

俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）21日下令進行部分動員，烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）隨後也在聯合國（UN）發表談話，呼籲國際社會採用5點方式來實現和平與安全。

根據報導，澤倫斯基在預先錄製的影片中向大會發表談話並提出一個「和平公式」：首先是「對侵略罪的懲罰、包括制裁和剝奪(安理會)否決權」，第2點為「保護生命，並引用在布查鎮（Bucha）和伊久姆市（Izium）所發現的受折磨屍體」。

第3點為「 恢復國安和領土完整，並指出俄羅斯企圖以烏克蘭的核設施做為攻擊目標，澤倫斯基強調『這將影響你們所有人，因為沒有針對輻射的疫苗』」，第4點和第5點澤分別為「安全保障」和「烏克蘭決心繼續保衛自己免受俄羅斯侵略」。

此外，談及烏克蘭與俄羅斯和談的可能性時，澤連斯基直批「至於烏克蘭與俄羅斯的會談，你可能聽過俄羅斯關於會談的不同說法，他們似乎已經做好準備，但一邊提到會談但卻宣布軍事動員、一邊提到談判但卻宣布進行假公投」。

澤連斯基還重申烏克蘭已準備好進行和平談判，但只為「真正、誠實、公平的和平」，他的這場談話贏得全場起立鼓掌。