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一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息、轉運無證客

拜登UN演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

普亭升級烏克蘭戰爭 向西方發出核戰威脅

中央社倫敦21日綜合外電報導
普亭今天在全國電視演說中表示：「當我國領土完整受到威脅，我們必將使用所有可用的手段保護俄羅斯和我國人民，這絕非虛張聲勢。」美聯社
普亭今天在全國電視演說中表示：「當我國領土完整受到威脅，我們必將使用所有可用的手段保護俄羅斯和我國人民，這絕非虛張聲勢。」美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天下令該國進行二戰以來的首次動員，並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，他不是在虛張聲勢。

路透報導，在俄烏戰爭爆發以來最大的一次升級中，普亭除了批准併吞烏克蘭一塊相當於匈牙利大小的領土，並下令召集30萬預備役人員，還明確提出核戰的可能性。

普亭今天在全國電視演說中表示：「當我國領土完整受到威脅，我們必將使用所有可用的手段保護俄羅斯和我國人民，這絕非虛張聲勢。」

普亭提及北約（NATO）朝俄羅斯邊界擴張一事，稱西方正密謀摧毀他的國家，並透過討論對莫斯科使用核武器的可能性進行「核訛詐」（nuclear blackmail）。他指控美國、歐盟和英國鼓勵烏克蘭將軍事行動推向俄羅斯本身。

普亭說：「在其咄咄逼人的反俄政策中，西方已跨越每一條線。」他說：「這不是虛張聲勢，那些試圖用核武訛詐我們的人都應該知道，風也能轉向他們的方向。」

俄軍在烏克蘭東北部戰場慘敗後，普亭這項談話引發人們對戰爭進程的猜測，以及這位69歲克里姆林宮領導人自己的未來。

就本質而言，普亭是在押注，藉增加美國為首的北約軍事聯盟與俄羅斯發生直接對抗的風險，亦即朝第三次世界大戰邁出一步，西方將會忽略對烏克蘭的支持，截至目前西方並未展現這一跡象。

普亭明確支持未來幾天在烏克蘭東部兩個分離共和國「頓內次克人民共和國」（DPR）和「盧甘斯克人民共和國」（LPR），以及俄軍占領的赫松州和札波羅熱州舉行入俄公投。他說：「我們不能，也沒有道德權利，將親近我們的人交給劊子手，我們只能回應他們決定自己命運的真誠願望。」

西方和烏克蘭譴責公投計畫是非法騙局，矢言永遠不會接受其結果。然而，正式併吞烏克蘭領土，普亭便有了使用俄羅斯龐大核武軍火庫的潛在藉口。

俄羅斯若遭到大規模殺傷性武器攻擊，或國家面臨來自傳統武器的生存威脅時，俄羅斯軍事準則允許動用核武器。

普亭在談話中說：「我們的歷史傳統和人民天命，會驅使我們去阻止那些爭霸世界、威脅要肢解和奴役我們祖國的人。」

他說：「我們現在將要這麼做，且就是如此。我相信你們會支持。」

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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