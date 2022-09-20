俄烏戰爭升級？普亭原定20日發表全國談話「意外延後」

華盛頓郵報和紐時報導，俄羅斯總統普亭原定將於20日的「黃金時段」向全國發表談話，但卻傳出意外延後。（路透）

華盛頓郵報和紐時報導，俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）原定於20日的「黃金時段」向全國發表談話，由於他上周才在記者會上語出威脅導致謠言四起，外界紛紛認為他可能會宣布某種形式的「戰爭升級」，不過卻意外延後。

在俄羅斯官方宣布延後談話之際，俄國 國營電視台RT的編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）於莫斯科時間20日晚間9點37分在Telegram上表示「你還在等嗎？」，並在42分鐘後稱「去睡覺吧」。

俄國當局並未解釋為何普亭的談話被延後，目前則預計將在當地時間21日上午發表普亭預先錄好的談話。親克里姆林宮的記者斯米爾諾夫（Dmitri Smirnov）表示「普亭將於8點左右起床」。分析人士則認為「克里姆林宮仍未決定普亭究竟會說什麼，但仍有部分人認為談話的延後可能意味著戰爭升級」。

親克里姆林宮分析師馬爾科夫（Sergei Markov）更在Telegram上表示「總統普亭宣布的時間越晚，宣布的內容就越嚴肅」。

不過俄羅斯仍宣布在頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克人民共和國（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）等占領地區將於23日開始舉行加入俄國的公投，這引來烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在推特上直批「無法安排談話的人卻能如期展開動員」。