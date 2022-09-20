我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說一口流利南方口音

5類Dollar Tree商品 可以讓生活更有質感

厄多安「感覺」普亭願停戰 宣布俄烏同意換俘200人

中央社伊斯坦堡20日綜合外電報導
圖為土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan，左）16日在上合峰會與普亭（Vladimir Putin，右）會面。美聯社
圖為土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan，左）16日在上合峰會與普亭（Vladimir Putin，右）會面。美聯社

土耳其總統厄多安告訴美國電視台，俄羅斯與烏克蘭同意交換200名戰俘，這將是俄烏戰爭7個月來最大規模換俘行動之一。厄多安還說，他覺得俄國總統普亭願意結束戰爭。

法新社報導，宣布上述消息前，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）上週曾在烏茲別克一場區域高峰會場邊與普亭（Vladimir Putin）會面。

厄多安未提供完整換俘細節，他說雙方將交換「人質」，未說明兩邊各有多少人。

他昨晚告訴美國公共電視網（PBS）：「雙方將依協議交換200名人質，我認為，會向前邁進重要一步。」

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其試圖在這場衝突保持中立，一方面對基輔（Kyiv）提供戰鬥無人機，同時又迴避西方帶頭制裁莫斯科的行動。

厄多安說，他有種普亭願意結束戰爭的「印象」，「我們討論內容非常廣泛，實際上，他對我展現出他願意儘快結束這件事」。

他表示：「那是我的印象，因為當前事態發展相當棘手。」

厄多安還說，俄國歸還占領的土地，將是持久停戰的重要一環，「如果要在烏克蘭確立和平，歸還被侵略的土地當然就變得很重要」。

被多次問及普亭是否該承擔入侵烏克蘭負責的厄多安表示，選邊站並無益處。他說：「我們不會為單一領袖辯護，而是必須尋找讓牽涉的各方都滿意的解決之道。」

厄多安曾多次嘗試讓普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一起在土耳其談判休兵。

普亭 烏克蘭 俄國

上一則

以安全為名地毯式保存資料 歐法院判德國法律違法

下一則

女王國葬結束 特拉斯赴聯合國大會首登國際舞台

延伸閱讀

普亭稱俄堅持主權方向 暗指美阻撓世界多極化發展

普亭稱俄堅持主權方向 暗指美阻撓世界多極化發展
不滿夫被列管 俄73歲女星嗆普亭：害俄成「全球賤民」

不滿夫被列管 俄73歲女星嗆普亭：害俄成「全球賤民」
普亭籲中亞停火 裴洛西譴責亞塞拜然攻擊亞美尼亞

普亭籲中亞停火 裴洛西譴責亞塞拜然攻擊亞美尼亞
新聞評論／台捲地緣政治 和美把習近平推向普亭

新聞評論／台捲地緣政治 和美把習近平推向普亭

熱門新聞

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

2022-09-19 22:56
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

2022-09-14 00:59
英國哈利王子（左）。Getty Images

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

2022-09-19 10:07
哈利與梅根10日在溫莎堡。（Getty Images）

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

2022-09-13 07:28
英女王的8名孫子女進入西敏廳時，排隊向女王致敬的民眾保持肅靜，只聽到孫子女走下石階的腳步聲，場面肅穆哀悽。（Getty Images）

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

2022-09-17 21:16
查理2019年陪同女王出席國會開議典禮。（路透）

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

2022-09-16 10:48

超人氣

更多 >
王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

王子公主互動好吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬
史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高
台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易

台裔天價買下洛縣西野商場 美國四年來最貴的零售交易
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半