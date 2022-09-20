俄疑藉公投兼併烏東烏南地區 對西方構成挑戰

前俄羅斯總統麥維德夫日前使用遠距投票。(美聯社)

路透指出，俄羅斯今天對其相助的烏克蘭 分離勢力有意舉行公投 來為俄國 兼併更多土地舖路，表示支持，這對西方構成了直接挑戰，可能會嚴重激化烏克蘭戰事。

路透社報導，俄羅斯總統普亭歷經將近7個月的烏克蘭戰事、包括在烏克蘭東北戰場的嚴重挫敗後，現正深思接下來的作法。

烏克蘭15%地區現由俄國支持的官員掌控，他們齊聲主張舉行併入俄國的公投，似乎是經過精心安排。這些地區的面積相當於匈牙利或葡萄牙。

自行宣告獨立的頓內次克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）、赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）已在24小時之內，一一主張舉行公投。

塔斯社（TASS）引述盧甘斯克人民共和國議會副議長報導，當地獲俄羅斯支持的烏克蘭分離主義人士將於23日至27日就是否加入俄國舉行公投。

此外，札波羅熱地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）也表示，他已簽署命令，將於23日至27日就當地領土效忠問題舉行公投。

俄國外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）在被詢及這些公投時說：「從特別軍事行動一開始…我們就說過，每一個地區的人民應決定自己的命運，而目前整體局勢證明，他們要主宰自己的命運。」

路透指出，如果俄國正式兼併烏克蘭大面積土地，普亭勢必激起美國及其歐洲盟邦冒險對俄展開直接軍事對抗，而俄國是世界最大核武強權。

政治分析公司R.Politik創辧人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出：「有關立即舉行公投之說，絕對是對烏克蘭和西方發出的明確最後通牒。」

烏克蘭表示，公投威脅是「天真的勒索」，也顯示俄國已感到驚恐。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「恐懼失敗就是這個樣子，敵人感到害怕，本能式地不知如何是好。」

葉爾馬克說：「烏克蘭將解決俄羅斯問題，這種威脅只能以武力破除。」

烏克蘭方面曾說，要到所有俄軍都被趕出國土之外才會罷手；並表示，絕不容許俄羅斯控制烏國土地。烏克蘭同時呼籲西方，提供更多和更精良的武器來與俄軍作戰。