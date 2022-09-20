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俄疑藉公投兼併烏東烏南地區 對西方構成挑戰

中央社倫敦20日綜合外電報導
前俄羅斯總統麥維德夫日前使用遠距投票。(美聯社)
前俄羅斯總統麥維德夫日前使用遠距投票。(美聯社)

路透指出，俄羅斯今天對其相助的烏克蘭分離勢力有意舉行公投來為俄國兼併更多土地舖路，表示支持，這對西方構成了直接挑戰，可能會嚴重激化烏克蘭戰事。

路透社報導，俄羅斯總統普亭歷經將近7個月的烏克蘭戰事、包括在烏克蘭東北戰場的嚴重挫敗後，現正深思接下來的作法。

烏克蘭15%地區現由俄國支持的官員掌控，他們齊聲主張舉行併入俄國的公投，似乎是經過精心安排。這些地區的面積相當於匈牙利或葡萄牙。

自行宣告獨立的頓內次克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）、赫爾松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）已在24小時之內，一一主張舉行公投。

塔斯社（TASS）引述盧甘斯克人民共和國議會副議長報導，當地獲俄羅斯支持的烏克蘭分離主義人士將於23日至27日就是否加入俄國舉行公投。

此外，札波羅熱地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）也表示，他已簽署命令，將於23日至27日就當地領土效忠問題舉行公投。

俄國外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）在被詢及這些公投時說：「從特別軍事行動一開始…我們就說過，每一個地區的人民應決定自己的命運，而目前整體局勢證明，他們要主宰自己的命運。」

路透指出，如果俄國正式兼併烏克蘭大面積土地，普亭勢必激起美國及其歐洲盟邦冒險對俄展開直接軍事對抗，而俄國是世界最大核武強權。

政治分析公司R.Politik創辧人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出：「有關立即舉行公投之說，絕對是對烏克蘭和西方發出的明確最後通牒。」

烏克蘭表示，公投威脅是「天真的勒索」，也顯示俄國已感到驚恐。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「恐懼失敗就是這個樣子，敵人感到害怕，本能式地不知如何是好。」

葉爾馬克說：「烏克蘭將解決俄羅斯問題，這種威脅只能以武力破除。」

烏克蘭方面曾說，要到所有俄軍都被趕出國土之外才會罷手；並表示，絕不容許俄羅斯控制烏國土地。烏克蘭同時呼籲西方，提供更多和更精良的武器來與俄軍作戰。

烏克蘭 公投 俄國

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