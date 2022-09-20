烏東分離分子辦加盟俄羅斯公投 俄前總統發文表支持

親俄部隊的一名成員在烏克蘭頓內次克州Avdiivka方向發射迫擊砲，攝於17日。路透

烏克蘭 東部分離主義分子組成的「頓內次克人民共和國」（DPR）與「盧甘斯克人民共和國」（LPR ）19日敦促舉行加入俄羅斯 的公投 ，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫20日在Telegram頻道發文，強調了在兩地舉辦公投的重要性。

俄羅斯衛星通訊社報導，梅德韋傑夫在Telegram貼文指出，「頓巴斯的公投具有重要意義，不只為了系統性保護LPR跟DPR的居民及生活在其他（烏克蘭東部）被解放區域的人們，而且還為了恢復歷史正義」。

梅德韋傑夫強調，頓巴斯公投「徹底改變了俄羅斯十幾年來的發展方向，不僅僅是我們的國家。因為在舉行公投後，新的領土成為俄羅斯的一部分，世界地緣政治的變革將變得不可逆轉」。

梅德韋傑夫據報指出，在DPR跟LPR加入後，俄羅斯就能利用武力保護自己。因為侵犯俄羅斯領土將被視為犯罪，這將「允許俄羅斯使用一切的自衛手段」，又指沒有一個俄方的未來領導人能夠推翻頓巴斯地區兩共和國加入俄羅斯的決定，「這就是基輔與西方國家如此害怕這些公投的原因，這就是為什麼公投需要獲得舉行」。

俄羅斯衛星通訊社的最新消息指出，烏克蘭南部赫爾松州的俄羅斯控制區也向當地領導人提議，立即就是否認定赫爾松州為俄羅斯聯邦主體舉行公投。據報導，「赫爾松州公共委員會」相信，該州居民完全支持舉行公投的倡議，並認為加入俄羅斯能保障赫爾松州領土安全與恢復歷史正義。