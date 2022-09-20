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不滿夫被列管 俄73歲女星嗆普亭：害俄成「全球賤民」

編譯中心／綜合19日電
俄羅斯著名女歌手阿拉．普加喬娃（中）公開反對普亭入侵烏克蘭。（路透）
俄羅斯著名女歌手阿拉．普加喬娃（中）公開反對普亭入侵烏克蘭。（路透）

俄羅斯著名女歌手阿拉．普加喬娃（Alla Pugacheva）今天譴責總統普亭在烏克蘭發動的戰爭。她說，這場仗讓士兵為虛幻目標命喪戰場，為平民百姓帶來負擔，還導致俄國成了「全球賤民」。

路透報導，73歲的阿拉．普加喬娃蘇聯時期就是知名流行歌手，以1982年歌曲「百萬朵玫瑰」（Million Scarlet Roses）和1978年電影「The Woman who Sings」聞名，稱得上是俄國最知名的女性。

阿拉．普加喬娃46歲的夫婿、電視喜劇演員蓋爾金（Maxim Galkin）16日被列入俄國「外國代理人」名單後，阿拉．普加喬娃要求當局也將她列入名單中。她在俄羅斯禁用的社群媒體Instagram上說：「我與我的丈夫站在同一陣線。」

阿拉．普加喬娃表示，俄羅斯正在成為「賤民」，俄羅斯人的生命正被衝突耗盡。她沒有使用戰爭這個詞，但明確表示不贊成克里姆林宮所謂的特殊軍事行動。克宮發言人佩斯科夫拒絕回應事件。

另外，烏克蘭國營能源公司Energoatom 19日表示，當日凌晨位於南部尼古拉耶夫州的皮夫登努克蘭斯克核電站（PNPP）受到俄軍攻擊，爆炸在反應堆300米外發生，發電站有建築物受損，但站內3個反應堆沒受損之下如常運作。

另一方面，俄羅斯外交部今天表示，俄方已準備好與美國就換囚事宜進行談判，以釋放在俄遭到監禁的美國公民。該部也批評美國駐莫斯科大使館「未履行公務」，沒有保持溝通。

俄羅斯此前曾示意，他們對換囚抱持開放態度，相關計畫可能包括美國海軍陸戰隊退役成員惠蘭（Paul Whelan）、美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），以及在美國遭判刑入獄的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）。

克里姆林宮先前一再表示，華盛頓所謂的「擴音器外交」（megaphone diplomacy）無助換囚行動，並敦促進行閉門會談。

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