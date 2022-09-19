俄軍飛彈又攻擊核電廠 烏克蘭：距反應爐不到300公尺

烏克蘭官員指出，一枚強大的俄羅斯飛彈19日午夜剛過便在距「南烏克蘭核電站」不到900英尺（約274公尺）的地方爆炸、險些造成核災難，更進一步突顯俄羅斯當局對烏克蘭關鍵基礎設施襲擊所構成的威脅。（美聯社）

烏克蘭 官員指出，一枚強大的俄羅斯 飛彈19日午夜剛過便在距「南烏克蘭核電站」（South Ukraine Nuclear Power Plant）反應爐不到900英尺（約274公尺）的地方爆炸、險些造成核災難，更進一步突顯俄羅斯當局對烏克蘭關鍵基礎設施襲擊所構成的威脅。

紐時報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示「核電站的基本安全設備沒有損壞，該核電站仍在全面運行」，但爆炸在核電站周圍工業區的一座水電站造成破壞，並迫使工廠關閉其中一個液壓裝置，導致該地區部分停電。

國家核電公司負責人科廷（Petro Koti）告訴烏克蘭國家電視台「雖然容納核反應堆的堅固混凝土建築是為了抵禦飛機失事而建造，但若飛彈撞擊得更近，其爆炸威力足以損壞安全殼結構」，並強調「除了核恐怖主義之外，沒有其他方法可以描述這一點」。

官員們指出「損壞程度以及所使用的飛彈類型仍在調查中」，而烏克蘭南部軍事司令部在聲明中透露「初步消息指向是一枚『伊斯坎德爾彈道飛彈 』（Iskander）」。

南烏克蘭核電站是烏克蘭第二大運行中的核電站，位於最大的札波羅熱核電站（Zaporizhzhia）以西約300英里處（約482公里）。