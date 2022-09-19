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頓內次克控烏軍攻擊平民 俄駁斥戰爭罪行指控

中央社莫斯科19日綜合外電報導
在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）國民警衛隊軍人(左)在檢查烏國士兵的屍體。美聯社
在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）國民警衛隊軍人(左)在檢查烏國士兵的屍體。美聯社

烏克蘭東南部城市頓內次克地方當局今天指控烏軍在當地發動攻擊，造成10多名平民死亡；克里姆林宮則駁斥俄軍在哈爾科夫州犯下戰爭罪行的指控，並稱這些指控都是「謊言」。

法新社報導，莫斯科扶植的頓內次克（Donetsk）市長在社群媒體發布聲明稱：「初步資訊顯示，古比舍夫斯基（Kuibyshevskyi）區遭到懲罰性砲擊，導致13名平民死亡，受傷人數仍待確定。」

與此同時，俄羅斯軍方宣稱，他們在多個前線地區對烏軍發動攻擊，造成軍事人員傷亡，武器及軍事裝備受損。

俄軍聲稱已對烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzh）的烏國軍事設施發動「高精確度」攻擊，並摧毀美國提供的火砲。

烏國總統府證實，俄軍在交戰地區附近發動攻擊，造成10人喪生、22人受傷。

此外，路透報導，克里姆林宮今天駁斥俄軍在烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）犯下戰爭罪行的指控，並稱這些指控都是「謊言」。

烏軍最近收復烏東城鎮伊久姆（Izyum），並在附近林地發現一處亂葬崗，經統計約發現450具遺體，其中大多是平民。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，現場調查人員發現了酷刑的證據，包括雙手被綑綁的遺體，並指控俄軍犯下戰爭罪。

今天被媒體問及對上述指控的看法時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「這與布查（Bucha，位於基輔郊區）的情況相同。這是個謊言，我們肯定會在此事上捍衛真相。」

烏克蘭 頓內次克 社群媒體

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