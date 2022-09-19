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烏克蘭收復失土伊久姆 俄軍刑求平民案例紛浮現

中央社烏克蘭庫皮揚斯克19日綜合外電報導
烏克蘭軍人使用金屬探測器檢查伊久姆一處萬人坑。（路透）
烏克蘭軍人使用金屬探測器檢查伊久姆一處萬人坑。（路透）

烏克蘭軍隊收復東部地區大片失土後，伊久姆（Izyum）男子欽迪（Mykhailo Chindey）敘述遭俄軍刑求的痛苦回憶。

67歲的欽迪告訴法新社，被抓的「第2天，他們就打斷我的手臂。一名士兵抓住我的手，另一人用金屬棒打我手臂。他們幾乎每天都會對我施虐兩小時」。

他說：「我在某個時間點失去知覺。我流了很多血，他們還打我的腳跟、背部、腿部和腎臟部位。」

影片來源：YouTube FRANCE 24 English

在伊久姆一家醫院，欽迪開始小心翼翼地重新走路。

他說，基輔軍隊轟炸他家附近的一所學校，造成「許多」佔領當地的俄軍死傷後，他隨即遭到逮捕。

當局懷疑欽迪向烏國士兵提供攻擊座標，調查人員要求他透露與烏軍的所有通話內容。

欽迪表示：「他們用袋子罩住我的頭，把我帶到某個地方。當他們把袋子拿掉後，我認出那個地方，就是伊久姆的警察局。」

欽迪的經歷只是最近從烏東傳出，民眾遭俄軍刑求和任意拘留的案例之一。

基輔部隊本月在反攻中光復了多個城鎮，包括伊久姆、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）。

烏克蘭警察首長16日表示，當局在東北部哈爾科夫（Kharkiv）先前由俄軍控制的地區發現了10多個「刑求室」。

欽迪帶法新社記者看一間狹小潮濕的地下室牢房。他說，在烏軍抵達前，他與多達7名囚犯被關押在裡面12天。眾多拘留者被關在兩層地下室的10多間牢房。

欽迪說，「我可以聽到其他人遭到審訊，每天24小時都可以聽到尖叫聲」，一名男子在牢中喪命。

在警局一樓，一名年輕官員從烏國第二大城哈爾科夫前來調查戰爭罪行。

這名不願透露姓名的官員坦言：「我們還有很多工作要完成。」

調查人員必須檢查所有證據，以便與基輔郊區布查（Bucha）和其他可能出現戰爭罪行之處發現的證據進行比較。

這名官員說，18日抵達伊久姆的調查人員將檢視民眾所說的刑求案例，他們將在那裡停留4到5天。

警察 烏克蘭 布查

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