烏克蘭接連收復失土 澤倫斯基：持續奮戰不鬆懈

烏國總統澤倫斯基。美聯社

美國高階將領警告，目前仍不清楚俄羅斯 會如何應對最近在烏克蘭 戰爭中遭遇的挫敗後，烏國總統澤倫斯基 則誓言，他們會為了奪回失去的領土而戰，絕不會鬆懈。

路透表示，英國稱俄羅斯部隊在戰場遭遇挫敗後，擴大對民用基礎設施的攻擊，並可能進一步擴大目標。

烏克蘭軍方今天表示，他們的部隊擊退在烏東哈爾科夫州（Kharkiv）和南部赫松州（Kherson）發動攻擊的俄軍。烏國本月在赫松及東南部頓內次克（Donetsk）部分地區展開反擊。

烏克蘭軍方稱，他們已向哈爾科夫州的奧斯科爾河（Oskil River）東岸推進。

烏軍在通訊軟體Telegram上說：「從昨天開始，烏克蘭控制了（奧斯科爾河）東岸。」附近的盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，這意味盧甘斯克州離「解除占領」的狀態已經「不遠了」。

在今天晚上對全國民眾發表的談話中，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）誓言，要持續對俄羅斯施加壓力。

他在每晚例行談話中說：「或許對你們有些人來說，在獲得連串勝利後，我們現在會慢下腳步來，但事實上沒有暫緩，我們是在準備接下來的一連串（行動）。對烏克蘭來說，必須要重獲自由，所有的地方都是。」

本月稍早，烏克蘭軍隊在東北部閃電推進收復失土，返回家園的烏國人正在尋找喪命的親友。俄羅斯同一時間進行的砲擊和空襲，持續針對烏東各地的目標展開攻擊。