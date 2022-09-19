烏克蘭稱俄軍攻擊南部另一核電廠 反應爐未受損

烏克蘭國家核電公司表示，俄軍今天凌晨攻擊烏國南部尼古拉耶夫州的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，不過廠內核反應爐並未受損，且運作正常。圖為5月31日由Planet Labs PBC 發布的衛星圖像顯示皮夫登努克蘭斯克核電廠。美聯社

烏克蘭 國家核電公司表示，俄軍今天凌晨攻擊烏國南部尼古拉耶夫州的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，不過廠內核反應爐並未受損，且運作正常。

路透社報導，國家核電公司（Energoatom）發布聲明稱，昨天午夜過後不久，距反應爐300公尺處發生爆炸，發電廠若干建築物受損。這次攻擊也對附近一座水力發電廠和輸電線路造成損壞。

核電公司說：「目前，皮夫登努克蘭斯克核電廠所有3個發電機組都在正常運作。幸運的是，廠內工作人員沒有傷亡。」

核電公司發布了兩張照片，顯示一個據稱是爆炸造成的彈坑。其中一張照片，一名男子站在彈坑內讓人比對其大小。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram評論這次攻擊時表示：「侵略者想要再次開火，但他們忘了核電廠是什麼。俄羅斯 危及整個世界，我們必須在為時已晚前予以阻止。」俄羅斯未立即對烏方的指控做出回應。

尼古拉耶夫州（Mykolaiv）最近幾週不斷受到俄軍火箭攻擊。札波羅熱（Zaporizhzhia）的另一座烏克蘭核電廠，位在尼古拉耶夫核電廠東方約250公里，是歐洲最大的核電廠，本月稍早因俄軍砲擊而關閉，引發可能發生核災的擔憂。

俄羅斯和烏克蘭互相指控對方砲擊札波羅熱核電廠 ，這座電廠目前由俄軍控制，但由烏克蘭工作人員操作。砲擊損壞了廠內一些建築物並造成輸電線路中斷。

聯合國核子監督機構週末表示，札波羅熱核電廠的4條主要輸電線路之一已經修復，並再次為該廠提供烏克蘭電網的電力。

另外，英國軍方今天表示，過去10天內，俄羅斯很有可能在烏克蘭損失至少4架戰鬥機，使俄方自入侵開始至今，損失的戰機達到約55架。

英國國防部在推特上的每日情報報告中稱，有一種真實的可能是，俄羅斯空軍在烏軍推進的壓力下，為了向俄軍地面部隊提供近距離空中支援，承受更大的風險，這是損失升高的部分原因。

報告稱，俄羅斯飛行員的狀況認知（situational awareness）能力通常很差。「隨著前線快速移動，有一種真實的可能是，一些飛機誤入敵方領土且進到更密集的防空區。」