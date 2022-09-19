烏軍橫渡東北部奧斯科爾河 準備攻擊頓巴斯俄軍

烏克蘭國民警衛隊士兵19日在烏克蘭哈爾科夫地區，發現有烏克蘭士兵屍體。美聯社

基輔當局今天表示，烏克蘭 軍隊已渡過奧斯科爾河控制東岸，準備對東部頓巴斯地區的俄羅斯 占領軍發動攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基表示，會為奪回淪陷的領土而戰，絕不鬆懈。

路透報導，烏軍本月稍早在東北部擊潰俄軍，反映戰爭態勢的重大改變，美國總統拜登 （Joe Biden）做出烏克蘭將贏得這場戰爭的迄今為止最強烈預測。

拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時說：「他們將會擊敗俄羅斯。」

拜登說，唯有俄軍完全被逐出烏克蘭領土，才有勝利。美國將支持烏克蘭，「無論花多久的時間」。

「俄羅斯結果不如許多人想像的有競爭實力和能力。」

渡過奧斯科爾河（Oskil River）是烏軍反攻東北地區哈爾科夫州（Kharkiv）的另一個重要里程碑。這條河向南滙入北頓涅茨河（Siversky Donets），而北頓涅茨河婉蜒穿過俄國入侵的焦點頓巴斯地區（Donbas）。

在那之後的盧甘斯克州（Luhansk）自2014年以來是親俄羅斯分離主義勢力的基地，當地經歷幾場血腥戰事之後，7月起落入俄羅斯手中。

烏克蘭軍方稱，他們已推進跨越奧斯科爾河。烏軍在通訊軟體Telegram上說，從昨天開始，烏軍控制了（奧斯科爾河）東岸。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，這意味盧甘斯克州離「解除占領」的狀態已經「不遠了」。

近日來，烏軍推進速度再度減緩，但澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）表示，這是因為烏軍正在整頓，準備進一步的攻勢。

在對全國民眾發表的談話中，澤倫斯基誓言，要持續對俄羅斯施加壓力。