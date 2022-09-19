俄前線失利改用無人機轟烏軍 英：恐擴大攻擊民用設施

俄羅斯 軍隊在烏克蘭 戰事受挫，媒體報導，俄軍最近改以新引入的伊朗 製自殺式無人機，襲擊哈爾科夫州的烏軍。英國則指出，過去一周，俄軍擴大攻擊烏克蘭境內的民用基礎設施，且有可能進一步擴大目標範圍。

華爾街日報17日引述烏軍砲兵司令庫拉金（Rodion Kulagin）報導，漆上俄羅斯國旗顏色的「沙赫德-136」（Shahed-136）三角翼無人機，過去一周開始在哈爾科夫的烏軍裝甲和砲兵陣地上空出現。

目前俄軍主要派伊朗製無人機到哈爾科夫。庫拉金說，在他的步兵旅的作戰地區，伊朗無人機已摧毁兩架152毫米自走砲、兩架122毫米自走砲，以及兩架BTR裝甲運兵車。

庫拉金指出，俄軍在其他地區砲兵火力占壓倒優勢，但在哈爾科夫的砲擊力量已無優勢，因此改用無人機。

紐約時報則報導，俄軍正逼近烏東頓內次克州戰略重鎮巴赫穆特（Bakhmut），17日早上市郊不時傳出機槍響聲，以及火箭和迫擊砲聲。

另據烏克蘭地方首長今天分別表示，頓內次克州有5名平民死於俄軍攻擊，尼科波地區（Nikopol District）則有數十棟高樓和私人建築物、瓦斯管線、輸電線路被俄軍攻擊損毀。

英國國防部在推特上更新情報表示，「俄軍過去7天加強鎖定民用基礎設施，連自己可能認為不會有立即效果的地方都攻擊」。貼文說：「在前線面臨挫折之際，俄國有可能擴大預備襲擊的地點，試圖藉此直接削弱烏克蘭人民和政府的士氣。」

路透報導，美國參謀首長聯席會議主席密利今天則警告說，目前仍不清楚俄羅斯會如何應對最近在烏克蘭戰爭中遭遇的挫敗，但他呼籲駐歐洲的美國軍隊須保持警惕。