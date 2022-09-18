鎖定俄羅斯 美國開始大談改革聯合國安理會常任國

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(前右)。(美聯社)

對聯合國 本身結構感到不滿，幾乎可說是聯合國（UN）會員國最常提出的議題之一。無論是美國的友邦或對手國，都正在訴求強大的聯合國安全理事會（UNSC）進行改革。

法新社報導，正當世界各國領袖準備在聯合國年度大會齊聚，改革的呼聲來自一個令人意想不到的國家--美國。原因是華府尋求讓俄羅斯 為入侵烏克蘭負起責任，但俄國在聯合國安理會享有否決權，令美方大感不滿。

西方列強已經仔細研究過聯合國的相關程序規則，以確保俄羅斯不會封殺安理會會議；它們轉為訴求聯合國大會對俄羅斯提出譴責，因為193個成員國在大會中都各有一票權利。

俄羅斯2月底開始轟炸較小鄰國烏克蘭時，聯合國安理會向世人展現它無能的一面：外交官們只能在會議中接續朗誦預寫好的聲明。

但美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在最近一場演講中表示，擁有聯合國安理會否決權的英國、中國、法國、俄羅斯和美國這5個常任理事國，背負維護標準的特殊責任。她並承諾，美國只會在「罕見、特殊的情況」下，行使安理會否決權。

湯瑪斯-葛林斐德還說，任何常任理事國為了替自身侵略行為辯護而行使否決權，便失去了道德權威，應該被究責。

然而，俄羅斯和中國對美國的這番說法嗤之以鼻。美國在前總統小布希（George W. Bush）任內，曾無視聯合國安理會存在逕行入侵伊拉克。

湯瑪斯-葛林斐德承認，美國並非總是達到常任理事國應有標準。但她指出，自2009年以來，華府僅動用過4次否決權，其中3次都是為了支持以色列；而俄羅斯則動用了26次。

總部位於比利時布魯塞爾的非政府組織（NGO）「國際危機組織」（International Crisis Group，ICG）聯合國事務專家高文（Richard Gowan）表示，美國對於聯合國安理會的「功能失調」真正感到憂心。

「不過，這也是一種讓中國和俄羅斯難堪的巧妙方法。」高文說：「因為大家都知道，對於改革安理會這個構想最為敏感的國家，就是俄羅斯和中國。」

聯合國安理會現有常任理事國，反映了第二次世界大戰結束時的權力動態，當時也是俄羅斯國家認同形成的至關重要歷史時刻。但烏克蘭最近提出一個新穎論點，指常任理事國席位應屬於前蘇聯，而不是俄羅斯。

至今推動聯合國安理會改革的最大一次行動，是二戰結束60週年時，當時巴西、德國、印度和日本 聯合爭取成為常任理事國。但中國強烈反對同處東亞的強國日本擁有安理會否決權，儘管日本是僅次於美國的聯合國最大捐助國之一。

美國幾位前總統曾口頭表示支持安理會改革，但未付諸行動。長期以來，華府支持觀點與美國經常一致的盟邦日本應有常任理事國席位。前總統歐巴馬（Barack Obama）任內訪問印度時，也曾對於給予印度常任理事國席次表達基本支持。

高文指出，若美國現任總統拜登（Joe Biden）提出明確呼籲，推動安理會改革的行動將立即再起；但他也說：「我的感覺是，美國人對於這項議題並非真正有預設結果。」