烏克蘭芭蕾舞者為國捐軀 數百民眾列隊告別

烏克蘭 頂尖的芭蕾 舞者沙波瓦爾,12日在烏東地區砲擊中不幸身亡。數百位民眾17日齊聚基輔,向他們鍾愛的舞者道別致意。

當烏克蘭士兵抬著覆蓋上國旗的棺木進入基輔國家歌劇 院時,有些人下跪致敬,也有人鼓掌致意。

現場,沙波瓦爾的親人和同事、還有軍人和舞迷捧著花束,走過這位藝術家在舞台和前線留影的一張張照片,有些人眼眶泛著淚水。沙波瓦爾2個還未成年的女兒也在人群之中。

47歲的沙波瓦爾1994年開始,擔任基輔歌劇院的芭蕾舞者。他在2021年退休後從事舞蹈教學。今年2月25日,也就是俄烏戰爭爆發後的第2天,沙波瓦爾自願上到戰場、保衛國家。

自俄軍撤離基輔後,沙波瓦爾轉往烏東工業中心頓巴斯(Donbas)地區作戰。

9月12日,沙波瓦爾在頓內次克(Donetsk)地區的一場砲擊中喪生。

Oleksandr Shapovalov, the famous Ukrainian ballet dancer and choreographer, died today at the battlefield. He volunteered into Armed Forces of Ukraine after February 24 invasion & became a soldier. RIP, Ukrainian hero pic.twitter.com/r9c7xHZmfH