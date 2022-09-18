普亭籲中亞停火 裴洛西譴責亞塞拜然攻擊亞美尼亞

眾院議長裴洛西譴責西亞國家亞塞拜然對鄰國亞美尼亞「非法」攻擊。（美聯社）

俄羅斯後院衝突不斷，俄國總統普亭 今致電中亞吉爾吉斯與塔吉克領導人呼籲克制，眾院 議長裴洛西 譴責西亞國家亞塞拜然對鄰國亞美尼亞「非法」攻擊。

法新社報導，吉爾吉斯與塔吉克近期爆發激烈邊界衝突，克里姆林宮今天發布聲明表示：「普亭要求各方避免進一步激化，並且採取行動，完全透過和平、政治與外交上的手段來盡快化解情勢。」

亞塞拜然與亞美尼亞13日起也爆發衝突，至今已造成200多人喪生，雙方相互指責挑起爭端。

正在亞美尼亞進行訪問的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），今天在首都葉里凡（Yerevan）舉行的記者會上表示：「我們代表美國國會強烈譴責（亞塞拜然的）這些攻擊。這威脅到具有重大必要性的和平協議前景。」

裴洛西指出，「亞塞拜然在亞美尼亞領土發動非法且致命的攻擊後」，安全議題成為美方關注焦點，使得「亞美尼亞對我方具有格外重要性」。她還說，亞塞拜然的攻擊是「對亞美尼亞主權的襲擊」。

亞美尼亞國會議長西蒙尼揚（Alen Simonyan）則在同一場記者會上表示，多虧美國調停，他們與亞塞拜然間的衝突已在14日深夜結束。稍早俄羅斯嘗試在這兩個高加索地區（Caucasus）彼此最大敵國間協調停火，但並未成功。

西蒙尼揚說：「經過美國斡旋能夠達成脆弱的停火協議，我們很感謝。」他並謝謝美國對於「亞塞拜然的戰爭行動有正中要害的評價」。

裴洛西昨天抵達葉里凡展開3天訪問行程。這是小國亞美尼亞1991年脫離蘇聯獨立後，至今來訪層級最高的美國官方人士。

亞美尼亞與亞塞拜然為了亞塞拜然境內亞美尼亞人飛地納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），雙方發生過2次戰爭，分別在1990年代與2020年。