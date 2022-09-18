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俄軍虐殺烏民丟亂葬崗 捷克籲成立戰爭罪法庭調查

編譯中心／綜合17日電
烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為工作人員抬著挖掘出土的屍體。(歐新社)
烏克蘭剛收復的東部大城伊久姆附近發現萬人塚，其中有許多屍體留有受刑痕跡。圖為工作人員抬著挖掘出土的屍體。(歐新社)

烏克蘭軍隊從俄羅斯手中奪回烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，在當地發現一處亂葬崗，死者生前疑遭俄軍凌虐，引發國際嘩然，西方領袖紛紛譴責。歐盟輪值主席國捷克今天呼籲成立一個國際戰爭罪法庭，專門調查相關罪行。

烏軍最近收復久姆並在附近林地發現一處亂葬崗，經統計約有450座草草挖掘的墳塚，有些墓上豎著粗糙的木製十字架，且幾乎所有挖出來的遺體身上都有遭受酷刑的痕跡。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，俄軍在這場打了近7個月的戰爭中留下亂葬崗，歐盟對這個最新發現「深感震驚」。

美國國務卿布林肯說，這些墳塚可能提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

法國總統馬克宏也在推特發文說：「我以最強烈的措辭，譴責在俄羅斯占領下的烏克蘭伊久姆發生的暴行。」

歐盟輪值主席國捷克外交部長利帕夫斯基表示：「在21世紀，這類針對平民的攻擊不僅難以想像且令人憎惡。」他在推文中說，「我們絕不能忽視這個狀況。我們支持懲罰所有戰犯。我呼籲盡快設立一個專門的國際法庭來起訴侵略罪。」

哈爾科夫州州長西涅古波夫16日在社群媒體發文稱：「今天挖掘出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。有數具遺體的雙手被綁在身後，還有一人被埋時繩索繞頸。這些人顯然是被凌虐及處決。」

烏克蘭總統澤倫斯基16日也猛烈抨擊俄羅斯，他在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯只留下死亡和痛苦。他們是殺人犯、施虐者。」他還說，當地發現超過400具遺體，其中甚至包括兒童。

俄羅斯 烏克蘭 社群媒體

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