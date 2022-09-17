美再軍援烏6億元 俄羅斯警告勿越線 德拒送作戰坦克

西方軍援是烏克蘭扭轉戰局的關鍵，圖為烏軍在哈爾科夫操作美國提供的 M777 榴彈砲。（美聯社資料照片）

美國政府15日宣布將向烏克蘭 提供額外6億美元軍事援助，並宣布對俄羅斯 實施一系列新制裁措施。德國 國防部長蘭布雷希特15日也表示，德國將向烏克蘭提供更多裝甲車和火箭發射系統，但不會提供烏克蘭要求的作戰坦克。

美國國務卿布林肯表示，美國正在提供的武器已經過仔細校準，以便在戰場上發揮最大作用，並在時機成熟時加強烏克蘭在談判桌上的影響力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院15日宣布了一系列新的對俄制裁措施，包括對5名「支持或允許俄羅斯竊取烏克蘭糧食」的個人進行制裁。

布林肯表示，美國將會對「俄羅斯主要的國防實體、支持俄羅斯國防工業基礎的關鍵先進技術公司和金融基礎設施」採取更多行動。

塔斯社報導，美國財政部15日發表聲明稱，從10月15日起，禁止從美國直接或間接出口、再出口、銷售或供應量子計算服務給俄羅斯，或由美國人（無論其身處何地）向俄羅斯的任何人出口、再出口、銷售或供應該服務。美財政部表示，美政府的這些行動，將進一步削弱俄羅斯利用美國先進技術重建其軍隊的能力。

另據英國「衛報」報導，德國國防部長蘭布雷希特15日表示，德國將向烏克蘭提供更多裝甲車和火箭發射系統，但不會提供烏克蘭長期要求的德製作戰坦克。蘭布雷希特指出，沒有其他國家向烏克蘭運送過西方製造的作戰坦克。

另外，俄羅斯「工商日報」16日引述資深國會議員米羅諾夫的話報導，國會有意要求國防部長蕭依古出席閉門會議，就俄軍在烏克蘭敗退之事進行答詢。

對於烏克蘭與西方盟國動作頻頻，俄羅斯總統普亭16日指出，儘管烏克蘭強力反攻，但俄羅斯沒有計畫要調整在當地的軍事行動，莫斯科不急於完成這次軍事行動。他在烏茲別克舉行的區域高峰會告訴記者：「計畫不會有所調整。」

普亭表示：「我們在頓巴斯的攻擊行動不會停止下來，將以緩慢的速度進行…俄羅斯軍隊正在攻占更新的領土。」

此外，俄羅斯外交部15日警告，美方如果向烏克蘭提供較遠程導彈，將是「跨越紅線」，成為戰爭的直接參與方，強調俄方「保留捍衛領土的權利」。