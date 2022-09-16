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布查2.0？澤倫斯基證實 新收復伊久姆有「大規模墓地」

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍隊日前成功反攻東北部的哈爾科夫地區，並在新收付的伊久姆發現一處埋有約440具遺體的大規模墓地。攝於15日。（美聯社）
烏克蘭軍隊日前成功反攻東北部的哈爾科夫地區，並在新收付的伊久姆發現一處埋有約440具遺體的大規模墓地。攝於15日。（美聯社）

烏克蘭軍隊日前在東北部的哈爾科夫地區成功反攻，並且收復了俄羅斯佔領的伊久姆（Izium）等城市與定居點。當地警察首長告訴英媒，已在伊久姆發現了埋有約440具遺體的大規模墓地。烏克蘭總統澤倫斯基指確有此事，將會公布相關資訊。

Sky News與衛報報導，澤倫斯基在15日晚間對全國發表的影像講話證實發現了一個「大規模墓地」，並昌此事比擬為首都基輔市郊布查（Bucha）所發生的事情，「俄羅斯正到處把死亡留在其後，必須承擔責任」。

澤倫斯基稱，「我們想要全世界知道究竟正在發生什麼事情，以及俄羅斯佔領導致了什麼事情」，也指當地已經展開必要的程序，應該明天（16日）就會公布「明確、核實過的資訊」。

哈爾科夫州警偵首長Serhiy Bolvinov告訴Sky News，有些受害者死於槍擊、砲擊、空襲或所謂的地雷爆炸創傷等，將對每一具遺體進行鑑識調查，「死亡原因將在調查期間確定」。他還表示，麾下警員注意到哈爾科夫州別處有著許多其他墓地。

總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）發布一張拍攝於樹林的照片，可見到許多木製十字架就插在地面土推之上，「俄羅斯是一個殺人國度，一個支持恐怖主義的國家」。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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