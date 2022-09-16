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俄軍節節敗退 俄媒：國會擬召國防部長閉門答詢

中央社倫敦16日綜合外電報導
圖為16日在烏克蘭東部的伊久姆郊區一輛廢棄的俄羅斯坦克。Getty Images
圖為16日在烏克蘭東部的伊久姆郊區一輛廢棄的俄羅斯坦克。Getty Images

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天引述資深國會議員米羅諾夫的話報導，國會有意要求國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）出席閉門會議，就俄軍在烏克蘭敗退之事進行答詢。

俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）要求國防部長備詢之事幾乎聞所未聞。不過，烏克蘭近日展開閃電反攻，收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區多處失土，軍事評論員紛紛把砲口指向俄羅斯武裝部隊。

大力主張俄國入侵烏克蘭的米羅諾夫（Sergey Mironov），是親克里姆林宮的正義俄羅斯黨（Just Russia Party）主席。據俄媒引述，他表示國家院執委會明天會討論此事。

米羅諾夫14日在社群媒體推特上說，正義俄羅斯黨已提議要與蕭依古進行閉門會議，與會議員可就「我們和民眾感興趣的事」對他提問。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，俄國官方稱這是必要的「特殊軍事行動」，目的是為了防止烏克蘭淪為西方國家東擴的平台和捍衛當地說俄語的族群。基輔和其西方盟友駁斥這種說法毫無依據，不過是為俄國發起的帝國式侵略戰爭找藉口。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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