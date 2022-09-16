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「不是囚犯 就是你孩子上戰場」俄傭兵招募受刑人攻烏

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭親信、私人軍事公司「瓦格納集團」幕後大老闆普里戈任。資料照片。（美聯社）
俄羅斯總統普亭親信、私人軍事公司「瓦格納集團」幕後大老闆普里戈任。資料照片。（美聯社）

BBC報導，網路近日流傳一隻影像，可見到俄羅斯總統普亭親信、私人軍事公司「瓦格納集團」幕後大老闆普里戈任（Yevgeny Prigozhin）似乎前往監獄為俄烏衝突招兵買馬。普里戈任隨後上社群媒體發文，為招募囚犯參戰的想法強力辯護。

瓦格納集團據信自2014年起就一直在烏克蘭作戰，外洩影像則顯示似乎是普里戈任的男子表明自己代表一家私人軍事公司，「你們一定有聽過瓦格納私人軍事公司」，並稱戰事十分困難，完全不像是阿富汗或車臣戰爭，還指彈藥消耗量比在史達林格勒高出2.5倍。

這名男子警告，為他工作的最大罪過是開小差，「沒有人退後、沒有人撤離、沒有人投降被俘。在訓練期間，你會被告知投降時必須隨身帶著2個手榴彈」，其次則是在戰區喝酒跟吸毒。第三則是劫掠，也包括性聯繫，「跟當地的女人、動植物、男人、任何人」。

男子表示，他們只需要突擊步兵，最低年齡限制為22歲，22歲以下則需要近親提交文件表明他們並不反對，最高年齡限制則大約50歲，但要是體格強壯的話，則視面談與基本測驗結果而定，也會特別注意因毒品與性侵等罪名坐牢的人。

儘管俄羅斯法律不允許受刑人獲釋以交換軍事或傭兵服務，男子卻稱他們效力滿6個月就會獲得赦免後回家，也可以留下來繼續當傭兵，但沒有回到監獄的選項，那些抵達前線後改變主意的人會被註記為逃兵，並且被押去槍決。

這隻經BBC核實的影像將證實外界長期以來的懷疑，即俄羅斯希望通過招募受刑人來增加兵源。隨著影像引發關注，普里戈任上社群媒體發布聲明。儘管沒有明確談到影像或承認是真的，他指如果是自己正在坐牢，就會「夢想」加入瓦格納集團，「償還我欠祖國的債」，又對那些並不想要傭兵或囚犯參戰的人發出訊息，「不是私人軍事公司跟囚犯，就是你的孩子，你自己做決定」。

社群媒體 俄羅斯 監獄

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