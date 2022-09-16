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聯國秘書長「俄烏和平希望渺茫」 普亭又躲過暗殺

編譯中心／綜合15日電
傳俄羅斯總統普亭在烏俄戰爭期間驚險躲過一次暗殺，但其3名隨扈離奇失蹤。（取材自推特）
傳俄羅斯總統普亭在烏俄戰爭期間驚險躲過一次暗殺，但其3名隨扈離奇失蹤。（取材自推特）

聯合國秘書長古特瑞斯14日與俄羅斯總統普亭通電話後表示，目前烏克蘭和平希望「渺茫」。193個成員的聯合國大會16日將審議，是否同意烏克蘭總統澤倫斯基以預錄影片方式，於下周在世界各國領袖這場年度聚會中發言。

中央社引述法新社報導，古特瑞斯表示，他和普亭討論到如何解決與俄國食物和肥料出口相關的「障礙」；但他警告，若認為邁向烏克蘭戰爭迅速落幕已有足夠進展，那未免太過「天真」。

古特瑞斯在記者會上表示：「我覺得我們離和平還很遠。如果我說和平很快會來到，那我就是在撒謊。」他說，「當前達成和平協議的機會渺茫」，現在連停火也「遙遙無期」。

另一方面，聯大目前排定澤倫斯基於21日發言。上述決議草案定於明天進行審議。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞14日表示，俄羅斯反對讓澤倫斯基透過影片發言。

涅班濟亞告訴記者：「澤倫斯基在烏克蘭境內走透透，暢行無礙…他卻無法來到此地。如果你不克前來，那就讓你的代表人在聯合國大會上講話。」路透看見烏克蘭常駐聯合國代表團在致聯大成員的照會中指出，澤倫斯基「因為俄羅斯持續對烏克蘭侵略，而無法親自參與聯合國大會會議」。

另據俄國反對派自媒體General SVR爆料，普亭近日兩度遭遇暗殺。14日禮車突擊事件發生後，普亭立刻啟用備用車隊，5台黑頭車中，普亭選擇坐在第3台。然而日前他乘車返回官邸時，左前輪突然發出巨響、冒出濃煙，疑似遭人裝設炸彈，最終仍在毫髮無傷的情況下，安全回到住處。

案發後，3名隨扈離奇失蹤，是當時搭乘車隊第一輛車的人，「目前命運未知」。總統維安服務部門的負責人及其他幾人已遭停職拘留。

外界目前尚不清楚此說法是否屬實，也不確定事件發生時間，但烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫曾表示，普亭3月曾逃過一場暗殺。

今年開始，俄羅斯多名寡頭富商接連離奇死亡，其中多人都是能源企業高層。8月20日，普亭親密盟友杜金的女兒死於汽車炸彈攻擊，但外界普遍認為杜金才是真正目標。許多媒體指出，莫斯科菁英人人自危，並且擔心爆發政變。

普亭 烏克蘭 聯合國

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